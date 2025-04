Sqala é reconhecida no Prêmio ABComm de Inovação Digital

A Sqala, fintech especializada em soluções financeiras para o varejo digital, acaba de ser reconhecida no 10º Prêmio ABComm de Inovação Digital, uma das premiações mais relevantes do setor. A empresa conquistou o 2º lugar na categoria “Melhor Solução Financeira para E-commerce”, reforçando seu papel na transformação dos meios de pagamento eletrônicos.

Promovido pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), o prêmio celebra as iniciativas que mais se destacaram em inovação, tecnologia e impacto no ecossistema do e-commerce brasileiro. A escolha dos vencedores é feita por meio de voto popular, o que reforça a relevância do reconhecimento conquistado pela Sqala.

“Receber esse reconhecimento do público e da ABComm é uma grande honra. É a prova de que estamos no caminho certo, desenvolvendo soluções financeiras que realmente fazem a diferença na vida de quem vende on-line”, afirma Bruno Freitas, head de produto da Sqala.

Com tecnologia própria e foco na conectividade 24/7 – garantindo que o lojista não tenha interferências durante momentos de pico - a Sqala oferece uma solução 360 para quem vende on-line, incluindo gestão financeira integrada.

Sobre a Sqala

A Sqala é um grupo de tecnologia que desenvolve soluções financeiras para a nova economia digital. Com foco em escalabilidade, segurança e inteligência, tem como missão empoderar empresas e criadores por meio de sua infraestrutura financeira.

O portfólio inclui o SqalaCore, plataforma de banking via API com acesso ao Pix e adquirência; o SqalaGlobal, solução de câmbio que conecta moedas fiduciárias a stablecoins; o SqalaRouter, camada de orquestração que otimiza pagamentos em larga escala; e o Tipa.ai, hub financeiro voltado a criadores, com ferramentas de monetização, câmbio e gestão fiscal.