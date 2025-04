ResMed unifica marca de tecnologia do sono e da saúde

A ResMed (NYSE: RMD, ASX: RMD), empresa focada em tecnologia para saúde do sono, respiração e home care, anuncia uma evolução abrangente da marca, projetada para unificar seu portfólio de soluções e atender mais pessoas e profissionais de saúde em todo o mundo.

Estima-se que mais de 2,3 bilhões de pessoas em todo o mundo sofrem de apneia do sono, insônia, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) ou outras insuficiências respiratórias.

“Estamos em um momento crucial na saúde – a saúde do sono e da respiração está ganhando a atenção que antes era reservada à dieta e ao exercício, com os consumidores assumindo um papel mais proativo em seus cuidados”, afirma Katrin Pucknat, Chief Marketing Officer (CMO) da ResMed. “Nossa evolução de marca é mais do que um novo visual – é um passo ousado em nossa estratégia para tornar a saúde do sono e da respiração uma prioridade na saúde global”.

A última atualização da marca aconteceu em 2014, com a transição da empresa para a conectividade ao lançar dispositivos médicos conectados à nuvem que revolucionaram a terapia da apneia do sono. Hoje a ResMed dá o próximo passo se consolidando como marca de tecnologia de saúde totalmente unificada, que atende milhões de consumidores, profissionais de saúde e usuários de software em todo o mundo.

Campanha de conscientização

Junto ao esforço de trazer a saúde do sono para o centro da agenda global de saúde, a ResMed também lança uma campanha nas redes sociais, por meio dos canais oficiais da empresa e de influenciadores digitais, para tratar sobre os principais vilões do sono.

A campanha traz o “Monstro do Sono”, representando as principais causas de distúrbios do sono, como o hábito de usar smartphones antes de dormir. O objetivo do projeto é aumentar a conscientização sobre a saúde do sono e consolidar a ResMed como uma das líderes nesse território.

“A ResMed evoluiu além de suas origens como fabricante de dispositivos e máscaras CPAP. Nossa nova marca reflete quem somos hoje - uma das líderes globais em tecnologia de saúde, fornecendo soluções que ajudam as pessoas a alcançar seu pleno potencial através de um melhor sono e respiração, com cuidados prestados em casa”, afirma Mick Farrell, CEO da ResMed. Ele acrescenta que “com esta evolução, estamos reafirmando nosso compromisso de capacitar 500 milhões de pessoas em todo o mundo a alcançar seu pleno potencial de saúde até 2030 e mudar a prestação de cuidados da saúde”.

Para saber mais sobre a evolução da marca ResMed, basta visitar: resmed.com/brand-evolution