Duelos de volta das semifinais da Copa das Regiões de Futebol Feminino ocorrem no domingo

A Primeira Liga agendou para a tarde do domingo (6/4) as partidas que vão definir as equipes finalistas da Copa das Regiões de Futebol Feminino – edição 2024/25.

Às 15 horas em Três Passos, o Combinados recebe a Associação Portelense. O time da capital da Região Celeiro precisa de um empate para avançar à decisão do certame, pois venceu o jogo de ida da semifinal por 1 a 0. Já o selecionado de Tenente Portela tem que vencer no tempo normal por, no mínimo, um gol de diferença para forçar os pênaltis. Placar de dois ou mais gols de vantagem garante a classificação automática.

No outro chaveamento das semifinais, o São Jorge de Redentora joga em casa contra o Flamengo de Crissiumal, a partir das 15h30min. O primeiro confronto terminou 0 a 0, portanto, quem vencer no próximo domingo assegura presença na final. Novo empate leva a partida para as cobranças de penalidades.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.