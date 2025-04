Direção das Gurias do Yucumã apresentará o novo treinador na próxima sexta-feira

Diretoria do clube de Tenente Portela já confirmou participação no Gauchão Feminino 2025 (Foto: Divulgação | Gurias do Yucumã)

O diretor Ildo Scapini informou que o nome escolhido para comandar a equipe principal das Gurias do Yucumã na atual temporada será apresentado na sexta-feira (4/4). O novo treinador desembarcará no aeroporto de Chapecó/SC na próxima quinta-feira e depois seguirá para Tenente Portela.

O dirigente contou que, em 2024, o profissional – cujo nome é mantido em sigilo – esteve na comissão técnica do time feminino do Vasco da Gama do Rio de Janeiro. — Ele tem passagem pelo América e trabalhou dois anos na Espanha — acrescentou.

A diretoria das Gurias do Yucumã já confirmou junto à Federação Gaúcha de Futebol (FGF), a participação no Gauchão Feminino 2025. No dia 1º de maio, o clube realizará uma seletiva de atletas para compor o elenco que disputará o campeonato estadual.

O técnico escolhido chega para substituir Tiago Rodrigues – que morreu vítima de acidente de trânsito no dia 19 do mês passado, na rodovia que liga Tenente Portela e Três Passos. O retorno dele ao clube tinha sido anunciado em 13 de março.

