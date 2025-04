WSO2 traz a IA para o desenvolvimento moderno de software

A WSO2 anunciou que IA é agora um conceito de primeira classe em todo o espectro de produtos que compõem a estrutura de software da companhia - permitindo que as empresas criem (codifiquem), integrem, gerenciem e protejam facilmente produtos e serviços digitais inteligentes.

A plataforma nativa de IA da WSO2 é o resultado da estratégia de longo prazo que as equipes de produtos e pesquisa da companhia criaram em torno da IA generativa (GenAI) e da economia agêntica. A solução é baseada na amplitude de funcionalidade e experiência da WSO2 para cobrir todo o ciclo de vida de um aplicativo de IA, desde a codificação até a entrega, o monitoramento e a observabilidade.

A plataforma reúne programação low-code e pro-code para a criação de agentes de IA, aplicativos que aproveitam os recursos do Gen AI e do agente de IA, além de uma nova abordagem de programação que combina linguagem natural e código. A plataforma aberta da WSO2 também integra-se imediatamente com bibliotecas do ecossistema de IA, estruturas de agentes, bases de conhecimento e APIs GenAI. Juntos, os recursos permitem que as empresas criem APIs, aplicativos e agentes de IA resilientes, dimensionáveis, seguros e observáveis, enquanto aproveitam o suporte de produtividade GenAI da WSO2 para reduzir os custos e o tempo de lançamento para o mercado.

As empresas também podem integrar os agentes de IA criados na estrutura de sua escolha e aplicar os recursos de qualidade de serviço da WSO2, incluindo segurança, governança ou monitoramento. Além disso, a plataforma aberta e altamente extensível foi projetada para evoluir com os desenvolvimentos da tecnologia de IA, fornecendo às empresas uma solução com foco em experiências digitais inteligentes.

“A IA está mudando fundamentalmente os aplicativos que as empresas têm construído, bem como a forma como estão construindo”, disse o Dr. Sanjiva Weerawarana, fundador e CEO da WSO2. “Estamos em uma jornada de transformação em toda a empresa para ajudar nossos clientes a usar a IA para aumentar sua própria produtividade e oferecer ótimas experiências digitais. Como parte desse processo, estamos desenvolvendo nosso compromisso com o software de código aberto, um dos principais facilitadores da adoção da tecnologia. Também estamos investindo em nossa equipe e entusiasmados com a entrada da especialista em IA, Rania Khalaf, como diretora da área para liderar nossa estratégia e roteiro em toda a companhia para cumprir a promessa da era da IA”.

“O aplicativo moderno é nativo de IA. O atual ciclo de vida de desenvolvimento de software (SDLC) e a estrutura de aplicativos de software não são”, disse Rania Khalaf, diretora de IA da WSO2. “O que está acontecendo é uma coevolução fundamental de ambos - em todos os níveis e estágios - à medida que a IA generativa aumenta a produtividade do desenvolvedor e empurra a compreensão e a síntese multimodais para dentro da estrutura de desenvolvimento. A WSO2 está posicionada no centro dessa mudança com uma plataforma de código aberto que, pela primeira vez, traz recursos nativos de IA para funções em todo o SDLC”.

Hoje, as ofertas de produtos na plataforma da WSO2 reúnem os recursos nativos de IA que as empresas precisam para codificar, integrar e gerenciar produtos e serviços digitais inteligentes.

Código: a WSO2 oferece suporte a uma nova abordagem de “programação natural” nativa de IA por meio de sua linguagem de integração especializada Ballerina. A WSO2 também oferece a capacidade de criar agentes de IA e APIs de IA, bem como construir geração aumentada por recuperação (RAG) e outros aplicativos orientados por IA usando recursos da plataforma interna de desenvolvedor Choreo;

Integrar: a WSO2 permite que os desenvolvedores usem a IA para criar integrações inteligentes, apoiadas por uma ampla conectividade com grandes modelos de linguagem (LLMs), bancos de dados vetoriais, agentes de IA, APIs e sistemas usando o WSO2 Integration Manager e o Devant IpaaS. Enquanto isso, o AI Gateway empregado pelo WSO2 API Manager e pelo Bijira API management SaaS fornece visibilidade e controle sobre APIs de terceiros para serviços de IA e LLMs, juntamente com suporte de back-end de vários modelos para roteamento dinâmico e contínuo de solicitações de API de IA entre os modelos OpenAI, Microsoft Azure OpenAI e Mistral;

Gerenciar: a WSO2 capacita as equipes de desenvolvimento a gerenciar APIs de IA, agentes de IA e integrações de IA usando o Choreo, o WSO2 API Manager, o WSO2 Integration Manager, o Bijira e o Devant. Os produtos de gerenciamento de API da WSO2 também adicionam governança orientada por IA para garantir automaticamente a conformidade da API com as políticas organizacionais e os padrões do setor;

Segurança: os agentes de IA são cidadãos de primeira classe nos produtos de gerenciamento de identidade e acesso (IAM) da WSO2, além de permitir a delegação de acesso de usuários humanos aos agentes que os estão ajudando a realizar o trabalho. Os produtos incluem o WSO2 Identity Manager, o WSO2 Private Identity Cloud e o Asgardeo identity as a service (IDaaS).

