Money Monster 2025 debate inovação e futuro do dinheiro

Promovida pelo Fenasbac e com patrocínio da Veritran, Sinqia+Evertec e Caixa Econômica Federal, a terceira edição do Money Monster será realizada no dia 3 de abril, no Learning Village, em São Paulo. O evento reunirá especialistas e lideranças do setor financeiro para explorar as tendências que moldarão o mercado nos próximos anos.

Rodrigoh Henriques, diretor de inovação e estratégia da Federação Nacional de Associações dos Servidores do Banco Central (Fenasbac), afirma que o evento trará discussões sobre identidade digital, futuro das empresas de tecnologia financeira, uso da inteligência artificial (IA) no setor bancário, regulamentação de inovações, práticas sustentáveis no mercado financeiro, evolução dos pagamentos internacionais, impacto das moedas digitais de bancos centrais (CBDCs) e stablecoins, estratégias de combate a fraudes avançadas e a ampliação da inclusão financeira na era digital.

“A crescente adoção da inteligência artificial no setor financeiro é uma das tendências mais relevantes, com impactos na segurança, análise de crédito, prevenção a fraudes e na personalização de serviços financeiros. Além disso, a expansão das moedas digitais, como CBDCs e stablecoins, promete transformar o sistema de pagamentos global”, explica.

Ainda de acordo com Henriques, o Money Monster 2025 tem como objetivo promover o debate sobre temas emergentes no setor financeiro, reunindo líderes do mercado, órgãos reguladores e empresas inovadoras para discutir os desafios e oportunidades atuais.

“O evento estimula a criação de soluções e diretrizes para um sistema financeiro mais eficiente, seguro e acessível. Além disso, ele é uma plataforma estratégica para conectar startups, bancos, fintechs e reguladores. Com oportunidades de interação entre os principais players do mercado, o networking impulsiona colaborações e parcerias que podem moldar o futuro do setor”, acrescenta.

O Money Monster 2025 contará com especialistas e representantes de instituições como a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Banco Central, RBB/BNDES, Bradesco, Insper e Mercado Bitcoin para debater os desafios da regulação diante das novas tecnologias. Os painéis abordarão como o setor pode equilibrar inovação e governança, garantindo um ambiente seguro e favorável ao desenvolvimento financeiro.

Os principais palestrantes já confirmados são:

Wagner Martin – VP de Relações Institucionais, Veritran;

Thiago Iglesias – Head of Torq, Evertec+Sinqia;

Fernando Marino – Gerente de Produtos iD & IA, CPQD;

Paulo Correia – Senior Innovation Manager, Bradesco;

Rodrigoh Henriques – Diretor de Inovação e Estratégia, Fenasbac Bruno Batavia – Principal and Director of Emerging Tech, Valor Capital Group;

Safiri Felix – Sales Director, Fireblocks;

Antonio Carlos Berwanger – Superintendente de Desenvolvimento de Mercado, CVM;

Andre Siqueira – Gerente de Divisão, Banco Central do Brasil;

Marcelo Furtado – Head de Sustentabilidade, ITAÚSA;

Martha de Sá – Founder, Violet | Co-Founder, VERT;

Fabrício Tota – Diretor de Novos Negócios, Mercado Bitcoin;

André Araujo – CEO, RealPrice;

Fabio Araujo – Coordenador da iniciativa DREX e Consultor do Deban, Banco Central do Brasil;

Reinaldo Rabelo – CEO, Mercado BitcoinRobson Silva Junior – Co-fundador e CTO, Pods Finance;

Courtnay Guimarães – Financial Systems Customer Driven Innovation, Bradesco

Isac Costa – Advogado e Professor, Insper;

Gladstone Arantes Jr – Blockchain Specialist, RBB/BNDES.

“Espera-se a participação de um público qualificado, incluindo líderes do setor financeiro, reguladores, empreendedores, investidores e especialistas em inovação. A edição de 2025 visa consolidar o evento como um dos principais fóruns de discussão sobre o futuro do dinheiro no Brasil e no mundo”, conclui.

O evento ocorre na próxima quinta-feira (03/04), no Learning Village, Bairro Vila Madalena, em São Paulo. As inscrições podem ser realizadas através do link: https://lu.ma/moneymonster