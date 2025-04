Picus Security Anuncia Sua Inclusão no Guia de Mercado da Gartner® de Validação de Exposição Adversarial

SAN FRANCISCO, April 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Picus Security, empresa líder em validação de segurança, anunciou hoje que foi incluída como Fornecedora Representativa no Guia de Mercado da Gartner® de Validação de Exposição Adversarial (AEV). A categoria AEV inclui a tecnologia que valida vulnerabilidades e identifica técnicas que permitem que adversários explorem uma organização. Esta pesquisa ajuda os líderes de segurança e gerenciamento de riscos a entender os principais casos de uso da validação de exposição adversária e navegar no mercado de soluções AEV.

A categoria de mercado AEV reúne simulação de violação e ataque (BAS), testes de penetração automatizados e tecnologias de agrupamento vermelho, três categorias que antes estavam separadas no Gartner® Hype Cycle™ para Operações de Segurança. A Gartner diz que até “2027, 40% das organizações terão adotado iniciativas formais de validação de exposição, a maioria contando com tecnologias AEV e com provedores de serviços gerenciados para maturidade e consistência”.

A Plataforma de Validação da Picus Security permite que as organizações simulem cenários de ataque do mundo real, fornecendo validação contínua e automatizada de exposições exploráveis enquanto avaliam a eficácia dos controles de segurança. Ao emular táticas, técnicas e procedimentos adversários (TTPs), a Picus auxilia as equipes de segurança na identificação de vulnerabilidades críticas, priorizando os esforços de remediação e aprimorando a postura geral de segurança sem aumentar o nível de habilidade exigido pelas equipes de defesa de segurança.

"A enxurrada de investigações de analistas prova que as organizações querem validar exposições a ameaças por meio de cenários de ataque do mundo real para justificar investimentos em segurança e priorizar vulnerabilidades", disse o cofundador e CTO da Picus Security, Volkan Ertürk. “As organizações têm muitas vulnerabilidades que estão fora dos seus controles de segurança e contexto. A plataforma Picus fornece exclusivamente priorização e validação de exposição baseada em evidências, reprimindo riscos de vulnerabilidades críticas que não são verdadeiramente exploráveis, para que as equipes de segurança possam se concentrar no que mais importa.”

Após uma análise abrangente do Guia de Mercado da Gartner de Validação de Exposição Adversarial, a Picus Security concluiu que:

As soluções AEV ajudam as organizações a fortalecer as defesas, priorizar vulnerabilidades e melhorar o preparo para ataques do mundo real.

O mercado de AEV está evoluindo rapidamente, com fornecedores que oferecem recursos especializados e abrangentes para atender a diversas necessidades de validação de segurança.

A tecnologia AEV reduz a complexidade e a barreira de habilidades necessária para testes ofensivos.

Os recursos de integração e automação das soluções AEV simplificam as operações de segurança, aprimoram a colaboração entre as equipes, e aumentam a precisão e a eficácia dos testes de segurança.

Para saber mais, baixe o Guia de Mercado da Gartner® de Validação de Exposição Adversarial ou leia p nosso blog recente sobre como o AEV é um multiplicador de força.

Sobre a Gartner®

A GARTNER é uma marca comercial registrada e de serviço da Gartner, Inc. e/ou de suas afiliadas nos EUA e internacionalmente, e é usada aqui sob permissão. Todos os direitos reservados.

A Gartner não recomenda nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito nas suas publicações de pesquisa e não recomenda que os usuários de tecnologia selecionem apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa da Gartner consistem na opinião da empresa de pesquisa da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. A Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, com relação a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.

Sobre a Picus Security

A Picus Security, empresa líder em validação de segurança, oferece às organizações uma imagem clara do seu risco cibernético com base no contexto dos negócios. A Picus transforma as práticas de segurança correlacionando, priorizando e validando exposições entre descobertas em silos, para que as equipes possam se concentrar em lacunas críticas e correções de alto impacto. Com o Picus, as equipes de segurança podem agir rapidamente com mitigações de um clique para impedir mais ameaças com menos esforço. Oferecendo Validação de Exposição Adversarial com Simulação de Violação e Ataque e Testes de Penetração Automatizados e trabalhando em colaboração para obter melhores resultados, a Picus oferece uma tecnologia premiada e centrada em ameaças que permite que as equipes identifiquem correções que valem a pena.

