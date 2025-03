Joel Rosenbaum, CEO da Publicações Online, é destaque no Times Brasil CNBC

Joel Rosenbaum, CEO da Publicações Online (POL) e PROMAD, foi entrevistado pelo Times Brasil CNBC, tendo como tema principal sobre as operações da Dura Software, sua abordagem estratégica em fusões, aquisições e o crescimento contínuo das empresas no Brasil.

Durante a conversa, Joel destacou o que diferencia a Dura como uma agregadora de SaaS apoiada por private equity, ressaltando seu compromisso com o crescimento sustentável e a sinergia de produtos. Ele explicou como a multinacional identifica aquisições potenciais, focando em negócios estáveis de longo prazo com grande perspectiva de receita.

Ao falar sobre os desafios de integrar empresas de tecnologia, Joel menciona as complexidades operacionais, geográficas e de conformidade que tornam o processo desafiador. Entretanto, a Dura Software como especialista em produtos de software de hiper-nicho, navega por esses obstáculos com estratégia.

Joel também comenta sobre o modelo de negócios SaaS, explicando que o software é oferecido como um serviço por assinatura, tornando-o mais acessível e escalável para as empresas.

Com mais de uma década de experiência no Brasil, Joel ressaltou as fortalezas do país, como sua liderança em tecnologia financeira e as grandes oportunidades de exportação em diversos setores.

“A POL e o PROMAD atuam diretamente na transformação digital do Brasil, especialmente nos setores jurídico e empresarial. Nosso foco é oferecer soluções eficientes que ajudem os profissionais a lidar com ambientes regulatórios complexos de forma ágil. O Brasil é um mercado dinâmico com enorme potencial, e estamos comprometidos em promover o crescimento sustentável e entregar valor a longo prazo para nossos clientes”, afirmou Rosenbaum.

Os interessados podem acessar o canal da Times Brasil no Youtube e assistir na íntegra.