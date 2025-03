Logística emergencial cresce com soluções personalizadas B2B

Diferentemente de 2024, em que as empresas de logística decolaram na esteira do crescimento da produção industrial, puxado pela indústria de transformação que cresceu 3,7%, o ano de 2025 em seu primeiro trimestre já dá sinais de um panorama econômico mais cauteloso para as companhias.

De acordo com o Relatório Focus do Banco Central, a inflação começou o ano estimada em 5,66%, acima do teto da meta prevista de 4,5%. A alta taxa de juros (SELIC), elevada recentemente para 14,25%, também exerce um impacto significativo sobre as atividades operacionais e financeiras das empresas. Além disso, o aumento nas tarifas de importação pelos EUA adicionou ainda mais pressão sobre as cadeias de suprimentos.

Segundo o especialista em logística emergencial e de alta performance, Marcelo Zeferino, CCO da Prestex, se em um cenário de crescimento, como foi o de 2024, o principal desafio da logística era reduzir o lead time de produção (o tempo desde o momento em que uma ordem de serviço é criada até se tornar um produto acabado e entregue ao cliente final), neste novo cenário econômico de 2025 as empresas precisarão de uma dose extra de resiliência, previsibilidade e muito planejamento para crescer.

Focada no transporte de cargas emergencial e de alta performance B2B, atendendo principalmente à indústria de transformação, a operadora logística Prestex vem pautando seu modelo de negócios na capacidade de adaptação às oscilações econômicas dos clientes. “A Prestex trabalha com soluções customizadas para tirar as empresas do sufoco nas urgências extremas de logística, seja em um cenário de crescimento ou de desafio econômico”, destaca o CCO da empresa, Marcelo Zeferino.

O transporte de carga emergencial é caracterizado pela necessidade imediata de entrega, geralmente em resposta a uma imprevisibilidade como uma demanda inesperada, uma parada de produção, quebras de máquinas, até um desastre natural ou emergência na área de saúde, as quais requerem uma resposta rápida e flexível.

O executivo da Prestex explica que são utilizadas rotas alternativas e alta performance tecnológica, geralmente combinando o uso do modal aéreo com o rodoviário, para garantir que suprimentos críticos como medicamentos, maquinários, peças, alimentos ou água, cheguem rapidamente ao destino, evitando prejuízos significativos para a indústria.

Com este modelo de negócios focado na resiliência e versatilidade do mercado e gestão interna voltada para a capacitação e investimento nos recursos humanos e tecnológicos, a Prestex colhe os frutos de um crescimento sustentável nos últimos anos. Entre 2023 e 2024, a empresa contabilizou cerca de 1.300 novos clientes, ampliou suas bases de atendimento em território nacional, próximas aos principais aeroportos, e investiu em tecnologia para crescer.

A companhia finalizou o ano de 2024 perto de 130 mil operações, índice 27% superior que em 2023. Seu OTD (on-time delivery /índice de entregas no prazo) também cresceu, batendo os 99%. As regiões com maiores participações nos resultados da empresa foram o Sudeste (72%), o Nordeste (13%) e o Sul (11%). Para 2025, a Prestex prospecta manter a liderança no segmento de logística emergencial.

"A Prestex carrega consigo, desde a sua fundação há 22 anos, a inquietude para inovação. Buscamos a todo momento desafiar o óbvio e levar provocações ao mercado, a fim de desenvolver novas soluções para uma logística ultrarrápida", afirma o CCO Marcelo Zeferino. Para 2025, a empresa busca expandir sua rede de parceiros, visando reduzir ainda mais o tempo de resposta das entregas, com foco no serviço ultraexpresso.

MARATONA SUPPLY CHAIN - Nos dias 14 e 15 de abril, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo, a Prestex estará presente em uma das maiores maratonas de supply chain, compartilhando um dos cases de sucesso no tema: "Onde o futuro se encontra com a estratégia". O evento, organizado pela Live University/Inbrasc, será o ponto de encontro de milhares de profissionais em supply chain, logística e compras para debates, trocas de experiências e casos práticos.