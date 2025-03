Leite discute renegociação de dívidas de produtores rurais e ajuste fiscal com Ministério da Fazenda

"Tivemos uma conversa produtiva, com abertura do governo para compreender nossas demandas e buscar soluções", declarou Leite -Foto: Vitor Rosa/Secom

O governador Eduardo Leite e a secretária da Fazenda, Pricilla Santana, participaram, nesta quinta-feira (27/3), de reunião virtual com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, para tratar de temas prioritários para o Rio Grande do Sul, com destaque para a renegociação das dívidas dos produtores rurais gaúchos afetados por eventos meteorológicos extremos.

Durante o encontro, o governador reforçou a urgência da prorrogação das parcelas das dívidas dos produtores que vencem em abril. A medida é considerada fundamental para dar fôlego ao setor agropecuário do Estado, que enfrenta dificuldades após sucessivas estiagens e as enchentes históricas de 2024.

Secretária da Fazenda, Pricilla Santana, também participou da reunião virtual -Foto: Vitor Rosa/Secom

Outro tema abordado foram os vetos presidenciais ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), com atenção especial ao ponto que se refere às dívidas garantidas. O governador enfatizou que ainda aguarda resposta sobre ofício enviado há dois meses ao governo federal a respeito da situação do RS diante dos vetos. A reunião também tratou da atualização do teto de gastos previsto pelo Regime de Recuperação Fiscal (RRF) para o Rio Grande do Sul.

"Tivemos uma conversa produtiva, com abertura do governo federal para compreender nossas demandas e buscar soluções. Estamos trabalhando para garantir que o Rio Grande do Sul tenha condições de enfrentar seus desafios fiscais e, ao mesmo tempo, apoiar setores estratégicos da nossa economia, como o agronegócio", afirmou o governador.

O Ministério da Fazenda se comprometeu a analisar as demandas apresentadas. A reunião dá continuidade às articulações que o governo estadual vem realizando em diversas frentes para buscar soluções estruturantes para o setor agropecuário e para manutenção do equilíbrio fiscal do Estado.