Startup gaúcha lança IA para automação de back-end, liberado como open source

A SPO Tech, startup do interior do Rio Grande do Sul, anuncia o lançamento do Julia Code, uma inteligência artificial projetada para otimizar o desenvolvimento de software ao automatizar até 80% das tarefas de programação back-end. A solução, disponibilizada como open source, busca melhorar fluxos de trabalho e permitir que desenvolvedores concentrem seus esforços em desafios estratégicos.

A ferramenta se integra a plataformas de gestão de tarefas e realiza processos automatizados na escrita de código, desde a criação de branches em repositórios como GitHub e Bitbucket até a geração de controllers, models, requests, rotas, testes e documentação. Esse fluxo ocorre de maneira estruturada, reduzindo a necessidade de intervenção manual e aumentando a agilidade nas entregas.

Automação de código e aplicação no desenvolvimento

Em uso interno desde o final de 2023, o Julia Code já demonstrou um alto grau de assertividade para tarefas de baixa e média complexidade. Estudos conduzidos pela SPO Tech indicam que a IA tem um bom desempenho em tarefas bem definidas e segmentadas, como a criação de CRUDs ou a adição de campos em entidades específicas.

No entanto, para demandas que envolvem múltiplas entidades e dependências complexas, a tecnologia exige uma abordagem modular. "O Julia Code se destaca quando as tarefas são objetivas e bem delimitadas. Para códigos mais sofisticados, recomendamos dividir o trabalho em módulos menores e estruturados", explica Odair Pianta, CEO da SPO Tech.

Código aberto e colaboração com a comunidade

Seguindo a filosofia open source, a SPO Tech disponibilizou o Julia Code como um projeto de código aberto, permitindo contribuições da comunidade de desenvolvedores para aprimoramento contínuo da ferramenta. O projeto está disponível no GitHub e conta com documentação detalhada e suporte para instalação via Docker e Python.

"O desenvolvimento de software evolui com a colaboração. Abrir o Julia Code para a comunidade fortalece a troca de conhecimento e amplia suas possibilidades de aplicação", afirma Pianta.

A IA utiliza modelos de linguagem Gemini, do Google, e gera código em Go, linguagem escolhida pela equipe da SPO Tech por sua escalabilidade e eficiência em sistemas de alto desempenho.

Inteligência artificial no desenvolvimento de software

Pesquisas acadêmicas da USP e Unisinos apontam que a inteligência artificial pode atuar como facilitadora na criação de soluções tecnológicas. No contexto do Julia Code, a ferramenta auxilia desenvolvedores na transição de executores para arquitetos de software, permitindo um foco maior em estratégias e inovação.

"A interação entre humanos e inteligência artificial representa uma mudança na forma como o desenvolvimento de software é realizado. Ferramentas como o Julia Code criam novas oportunidades para otimizar processos e aprimorar o trabalho dos profissionais da área", conclui Pianta.

Sobre a SPO Tech

Com sede em Tupandi, RS, e escritórios em Porto Alegre, São Paulo e, em breve, na Alemanha, a SPO Tech desenvolve soluções tecnológicas voltadas para grandes corporações. A empresa combina automação e desenvolvimento personalizado para atender às demandas do setor de tecnologia.

