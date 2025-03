Mangueiras especializadas podem ajudar no transporte de fluidos industriais

A segurança no transporte de fluidos industriais depende da escolha de mangueiras compatíveis com as características do produto transportado. O uso inadequado desses equipamentos pode causar falhas operacionais, riscos à saúde ocupacional e perdas produtivas. Setores como químico, petroquímico, farmacêutico e alimentício concentram grande parte da demanda por soluções especializadas, dada a diversidade de líquidos e gases envolvidos em seus processos.

Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), a utilização de componentes compatíveis com o tipo de fluido, a pressão e a temperatura de operação está entre os principais fatores que influenciam a segurança e o desempenho das instalações industriais. Dados da mesma entidade apontam que falhas em sistemas de condução de fluidos estão entre as causas mais comuns de paradas de produção.

Daniel Rodriguez, CEO da Maxxflex, empresa especializada na fabricação de mangueiras e mangotes industriais de borracha, explica que “mangueiras industriais são desenvolvidas com camadas específicas que conferem resistência a variações térmicas, abrasividade e substâncias corrosivas”. Ainda segundo o executivo, “a seleção correta do material reduz o risco de rompimentos e facilita a manutenção, principalmente em ambientes que exigem altos níveis de controle de contaminação”.

Rodriguez destaca que modelos com revestimento interno antiaderente contribuem para a limpeza e preservação da integridade dos fluidos, além de evitar o acúmulo de resíduos que comprometam o desempenho do sistema. Esses fatores são considerados em projetos de linhas de transferência de produtos sensíveis, como soluções químicas, solventes, óleos industriais e compostos alimentícios.

A avaliação técnica dos processos deve considerar a resistência química e térmica das mangueiras, a flexibilidade do equipamento e sua compatibilidade com os padrões regulatórios aplicáveis ao setor em questão. Esse conjunto de práticas ajuda a reduzir custos com paradas inesperadas, mitigar riscos operacionais e aumentar a confiabilidade das operações.