Gestão integrada e tecnologia impulsionam PMEs

A tecnologia da informação e o uso de sistemas de gestão vêm se consolidando como ferramentas estratégicas para o desenvolvimento de empresas em expansão. No Brasil, esse segmento representa aproximadamente um terço do Produto Interno Bruto (PIB), segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). No entanto, muitas dessas empresas ainda enfrentam desafios relacionados à gestão e à resistência à transformação digital — fatores que podem limitar seu crescimento e competitividade em um mercado cada vez mais dinâmico.

De acordo com o relatório Technology in the Mid-Market, divulgado pela Deloitte em 2023, empresas que investem em tecnologia — especialmente em sistemas integrados, como Enterprise Resource Planning (ERP), soluções em nuvem, automação de processos e análise de dados em tempo real — conquistam ganhos expressivos de produtividade, eficiência operacional e capacidade de adaptação. O estudo aponta que essas organizações otimizam suas operações internas e simplificam processos, além de aprimorar a experiência do cliente, um fator decisivo para manter a competitividade.

No Brasil, a digitalização das pequenas e médias empresas (PMEs) segue em ritmo acelerado. Segundo o estudo "Digitalização e Automação: Pivôs para o Crescimento das PMEs em 2025", publicado pelo portal Mundo RH em 2024, a automação pode reduzir até 20% dos gastos administrativos, enquanto investimentos em capacitação tecnológica aumentam a eficiência operacional em até 80%. A adoção de tecnologias como inteligência artificial e automação tornou-se parte estratégica para o crescimento sustentável e adaptação às novas demandas do mercado.

Para Guilherme Sallati, diretor de operações da Upper, consultoria Gold Partner SAP há 18 anos, sistemas de gestão integrada são um pilar fundamental para empresas em expansão. “À medida que a empresa cresce, a complexidade aumenta e a gestão precisa ser cada vez mais estratégica. A adoção de um ERP, aliado à automação de processos e à análise de dados em tempo real, permite simplificar processos, tomar decisões mais assertivas e operar com o mesmo nível de eficiência de grandes corporações”, explica o executivo. Segundo ele, a personalização do ERP de acordo com as necessidades do negócio é um diferencial competitivo para as empresas que desejam flexibilidade e escalabilidade.

Além de promover eficiência, a gestão integrada oferece benefícios como segurança de dados, conformidade com legislações (como a Lei Geral de Proteção de Dados -LGPD), abertura para novos mercados e estímulo à cultura de inovação. “Mais do que uma solução tecnológica, o SAP e os sistemas integrados representam a oportunidade de transformar negócios. Quem investe nisso hoje está construindo um futuro sólido, preparado para mudanças rápidas e novas oportunidades”, conclui Sallati.