Plenário da Câmara debate nesta quinta-feira extinção de programa de incentivos ao setor de eventos

O plenário da Câmara promove comissão geral nesta quinta-feira (27), às 16 horas, para debater a possível extinção do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e seus impactos econômicos e sociais.

O debate foi pedido pelo deputado Gilson Daniel (Pode-ES). Ele lembra que o Perse prevê, entre outras medidas, a concessão de isenção de tributos federais para empresas do setor, permitindo que bares, restaurantes, casas de eventos, empresas de turismo e hotelaria, entre outros, tenham um fôlego financeiro para se reerguerem após os prejuízos causados pelo período de paralisação forçada durante a pandemia de Covid.

"A extinção do Perse de forma repentina pode trazer impactos profundos para a economia nacional, incluindo desemprego; redução da arrecadação tributária; retração econômica do setor e impactos no turismo e economias locais".

