Vice-governador se reunirá com prefeitos da Amuceleiro em Três Passos

Gabriel Souza se reunirá com lideranças para discutir investimentos e ações do Estado na Região Celeiro (Foto: Rodrigo Ziebell | ASCOM GVG)

Nesta quarta-feira (26/3), o vice-governador Gabriel Souza estará na Região Celeiro para uma série de compromissos. Ele irá inaugurar duas obras do Programa Pavimenta, em Crissiumal e Três Passos, que juntas somam cerca de R$ 3 milhões em investimentos estaduais. Gabriel Souza também fará uma vistoria na pavimentação da ERS 305.

O vice-governador ainda visitará o Hospital de Caridade de Três Passos – que recebeu recursos estaduais para melhorias de infraestrutura. Ele conclui a agenda com uma reunião com prefeitos da Amuceleiro para discutir investimentos e ações do Estado na Região Celeiro.

Agendas

O quê: Inauguração da obra do Pavimenta, em Crissiumal.

Quando: Quarta-feira (26/3), às 16 horas.

Local: Rua Piratini.

O quê: Vistoria na ERS 305 – Lote 3.

Quando: Quarta-feira (26/3), às 17 horas.

Local: ERS 305 em Três Passos.

O quê: Inauguração da obra do Pavimenta em Três Passos.

Quando: Quarta-feira (26/3), às 17h30min.

Local: Rua Gaspar Silveira Martins, nº 1.510, bairro Érico Veríssimo, Três Passos.

O quê: Visita ao Hospital de Caridade de Três Passos.

Quando: Quarta-feira (26/3), às 17h50min.

Local: Rua Mário Tota, nº 157, centro, Três Passos.

O quê: Reunião na Associação dos Municípios da Região Celeiro.

Quando: Quarta-feira (26/3), às 18 horas.

Local: Sede do Lions Clube Ildo Meneghetti, Três Passos.

