Brasil IT+ estreia na Hannover Messe com 10 empresas e ICTs

Entre os dias 31 de março e 4 de abril de 2025, a Alemanha, terceira maior economia mundial, sediará a Hannover Messe, evento que reunirá tendências e inovações no setor de tecnologia industrial.



Em mais uma ação do Brasil IT+, programa de internacionalização desenvolvido pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) em parceria com a Softex, 10 empresas, startups e ICTs brasileiras terão a oportunidade de participar do evento e da Missão Alemanha, um programa imersivo no ecossistema de inovação alemão que inclui encontros institucionais, networking com players locais, matchmaking personalizado e acesso a informações estratégicas de mercado.

“Nesta primeira participação, nosso objetivo é posicionar o Brasil como um player inovador no cenário global de tecnologia e digitalização industrial”, destaca Gabriela Silva, líder da célula de internacionalização da Softex.

Em 2024, a Hannover Messe reuniu 4.000 expositores e atraiu mais de 130 mil visitantes de 150 países. Integram a delegação brasileira: CWS Platform, Espresso Labs, Fenix FDA, Infinite Foundry, PluGzOne, SBR Prime, SoftExpert, SoftGreen, Universidade Federal de Goiás e Stefanini.

Digitalização e internacionalização

Em plena expansão internacional desde o ano passado, a CWS Platform - plataforma de e-commerce B2B fundada em 2012 - busca na Hannover Messe consolidar sua atuação na Europa, oferecendo sua solução white label para empresas que desejam digitalizar suas operações via e-commerce.

Com experiência em eventos internacionais, como a Automechanika 2024, onde estabeleceu conexões com mais de dez empresas, a CWS chega à Hannover Messe com uma estratégia bem definida. “Selecionamos uma lista de empresas com potencial interesse em nossa solução e estamos mapeando os principais stakeholders para uma abordagem mais direcionada”, explica Bruno Lucchesi, vice-presidente de desenvolvimento de negócios para a Europa, Oriente Médio e África da CWS. A empresa já passou por três rodadas de investimento, captando R$ 60 milhões, e conta com uma equipe de 120 colaboradores.

Com 13 anos de mercado, a SBR Prime integra a tecnologia blockchain em soluções de rastreabilidade para produtos do agronegócio como carne, soja, milho, algodão e sementes. A empresa já atua em 16 estados brasileiros e quatro países do Mercosul e agora busca expandir sua presença na Europa, onde já conta com um escritório em Portugal.

“A rastreabilidade ainda é um gargalo para o agronegócio brasileiro. Cerca de 70% das empresas do setor têm dificuldades para rastrear fornecedores além do primeiro nível. Nosso objetivo é transformar esses dados em confiança”, destaca Eduardo Figueredo, CEO e fundador da SBR Prime. Na Hannover Messe, a empresa focará na indústria de bens de consumo que utilizam matéria-prima do agronegócio, reforçando a importância da rastreabilidade e da transparência na cadeia produtiva.

A Espresso Labs, especializada no desenvolvimento de produtos digitais, vê a Hannover Messe como uma oportunidade estratégica para fortalecer vínculos com parceiros e clientes no Brasil e no exterior.

“Para nós, a internacionalização é essencial para expandir nossa base de clientes, garantir a sustentabilidade do negócio e diversificar os riscos do mercado brasileiro. Já atendemos clientes na Bélgica, Espanha e Reino Unido e temos experiência em atuar em diferentes culturas. A Europa é nosso principal mercado-alvo, e o evento será uma plataforma importante para identificarmos potenciais sinergias com fornecedores e clientes europeus”, analisa Lucas Chicuta, sócio e diretor de vendas da Espresso Labs.