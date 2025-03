Prefeito de BH tem parada cardiorrespiratória e estado de saúde piora

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, sofreu uma parada cardiorespiratória na noite dessa terça-feira (25). Segundo Boletim médico divulgado pelo Hospital Mater Dei, Noman foi reanimado, mas o quadro é “bastante grave”.

O prefeito está internado desde o dia 3 de janeiro, para tratar de uma pneumonia. O boletim médico informa que após a reanimação, o quadro de Noman evoluiu com choque cardiogênico (diminuição da capacidade do coração de bombear sangue de forma satisfatória), necessitando de doses elevadas de drogas vasoativas e inotrópicas.

“No momento está em respiração controlada por aparelhos, mantendo pressão com medicamentos e cursando com Insuficiência Renal Aguda após a Parada Cardiorrespiratória. O quadro no momento é bastante grave”, diz o boletim divulgado na manhã desta quarta-feira (26).

Reeleição

Reeleito com 53,76% dos votos válidos, na disputa do ano passado, Fuad Noman tem 77 anos, é escritor, economista e foi servidor público de carreira do Banco Central. Ele assumiu a prefeitura de BH após a renúncia de Alexandre Kalil, que concorreu ao governo de Minas Gerais.

O prefeito vem enfrentando problemas de saúde desde meados do ano passado. Em julho, ele revelou que havia sido diagnosticado com um linfoma não Hodgkin (LNH), um tipo de câncer que tem origem nas células do sistema linfático. Em dezembro do ano passado, Noman foi internado para tratar de um quadro de pneumonia e sinusite.

Em outubro, o prefeito afirmou ter concluído o tratamento e que houve remissão total do câncer. A nova internação, no entanto, já é a quarta registrada desde novembro de 2024 .

Em dezembro, o prefeito foi ternado para tratar de uma pneumonia . Na ocasião, ele teve necessidade de tratamento venoso com antibiótico e fisioterapia respiratória.

Em razão do seu quadro de saúde e por recomendação médica, Noman foi empossado de forma virtual no dia 1º de janeiro .

“Em decorrência do tratamento medicamentoso, o paciente apresenta quadro de imunossupressão e está impossibilitado de comparecer a eventos com grande público por risco de contrair infecções”, informou o último boletim médico.

Dois após a posse, o prefeito voltou a ser internado . De acordo com comunicado divulgado pelo Hospital Mater Dei, ele deu entrada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com insuficiência respiratória aguda e precisou fazer uso de assistência ventilatória

Desde então, o comando da prefeitura está a cargo do vice-prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião .