NEC leva suas soluções no Smart City Expo de Curitiba 2025

Partindo do princípio de que os municípios são organismos vivos, com suas particularidades e necessidades específicas, a NEC participa da 6ª edição do Smart City Expo Curitiba com o objetivo de compartilhar com o público presente sua visão holística voltada às Cidades Inteligentes. Por isso, a multinacional japonesa contará durante o evento, que acontece este ano na Ligga Arena, na capital do Paraná, nos dias 25 e 27 de março, sob o tema “Transformando cidades: construindo felicidade”, com sua solução voltada às cidades, que têm ênfase em pilares fundamentais para as sociedades atuais: Segurança; Mobilidade e IoT (Internet das Coisas) aplicado aos serviços públicos.

A NEC também dará destaque às soluções de biometria digital e de cibersegurança, que complementam sua proposta de valor para as Smart Cities. “A atuação da empresa neste segmento está baseada no elo composto, por um lado, pelo seu ecossistema de parceiros tecnológicos e de plataformas desenvolvidas em seus laboratórios, e, por outro, pela expertise da equipe na integração de sistemas, que se complementa com a abordagem consultiva que visa entender as necessidades dos clientes a fim de oferecer soluções à medida para cada um deles”, afirma José Renato Gonçalves, presidente da NEC no Brasil.

O executivo pontua que a experiência completa do cidadão, na qual sente-se plenamente satisfeito com os serviços aos quais tem acesso no município, pode ser alcançada por meio de uma abordagem 360° da gestão, que envolve as questões de infraestrutura, mobilidade urbana, segurança, saúde pública, conectividade, entre outras, todas interligadas por uma camada de dados. “A integração dos dados desempenha um papel essencial no sucesso dos projetos de Smart City, pois são eles que vão possibilitar que as autoridades tenham uma real leitura do contexto e tomadas de decisões fundamentadas nos mais diferentes segmentos. Na NEC, a visão 360° representa a perspectiva por meio da qual a cidade deve ser encarada, ou seja, de forma integral”, explica.

O estande da empresa terá, também, a presença da Fortinet, um dos seus parceiros tecnológicos globais nos assuntos relacionados à segurança das redes, um fator fundamental para os municípios nos dias atuais, tendo em vista que a infraestrutura de comunicação é a artéria central de uma cidade efetivamente conectada.

Já o Congresso, que reúne gestores, executivos e empresários de todas as partes do Brasil e de outros países da América Latina, contará com a participação de especialistas da NEC em Cidades Inteligentes - Elias Reis, head da linha de negócios, e Jonatha Brassolatti, head de vendas –, que foram convidados a compartilhar com o público, em seus respectivos painéis, as experiências e insights que acumularam ao longo da carreira, bem como cases de implantação de projetos de Smart Cities bem-sucedidos ao redor do mundo.

Elias Reis estará no painel “Soluções de ponta para infraestrutura urbana inteligente”, no dia 25 de março, às 11h15, para discutir sobre como as cidades do futuro exigem mais do que apenas uma infraestrutura básica, necessitando também de sistemas inteligentes que integrem conhecimentos tradicionais, materiais inovadores e tecnologias avançadas para melhorar o desempenho, a sustentabilidade e a eficiência nos espaços urbanos. O objetivo central desta sessão é explorar modelos e exemplos de soluções de ponta que melhorem as redes de mobilidade, otimizem o uso de energia, promovam a sustentabilidade e preparem os espaços urbanos para os desafios futuros, sempre com foco no bem-estar das pessoas.

Já no dia 26 de março, às 16h45, Jonatha Brassolatti estará presente no Talk “A Orquestração Inteligente das Cidades do Futuro”, abordando os desafios, as soluções e a importância da tecnologia para gerar uma melhor qualidade de vida para os cidadãos. O ponto focal neste fórum será, entre outros aspectos, a importância da análise de dados em tempo real para a tomada de decisões estratégicas, melhorando a eficiência dos serviços públicos, principalmente quando se trata de questões voltadas à segurança, mobilidade, energia e meio ambiente.





Serviço: Smart City Expo Curitiba 2025

Data: 25 a 27 de março

Local: Ligga Arena - R. Buenos Aires, 1260 - Água Verde, Curitiba - PR, 80250-070

Para mais informações: https://smartcityexpocuritiba.com/





Sessões do Congresso com os especialistas da NEC:





- Soluções de ponta para infraestrutura urbana inteligente"

Painelista: Elias Reis - Head de Cidades Inteligentes da NEC no Brasil.

Data: 25 de março, às 11h15.

Sala: Congresso





- A Orquestração Inteligente das Cidades do Futuro

Painelista: Jonatha Brassolatti - Head Comercial de Smart Cities da NEC no Brasil.

Data: 26 de março, às 16h45.

Sala: Ágora Stage Talk