Congresso se ilumina de lilás para conscientização sobre o câncer de colo do útero

O Congresso Nacional recebe iluminação na cor lilás nesta terça (25) e quarta-feira (26) para conscientização sobre o câncer de colo do útero. O objetivo da ação é disseminar informações para a prevenção e o combate ao câncer de colo uterino, que é o terceiro tumor maligno mais frequente na população feminina e a quarta causa de morte de mulheres por câncer no Brasil.

A iluminação atende pedido do Ministério da Saúde e do Senado Federal.

Causa

A doença é causada pela infecção de determinados tipos do papilomavírus humano (HPV), que podem provocar alterações celulares e evoluir para o câncer. O tabagismo e a baixa imunidade também são fatores de risco. Estima-se que cerca de 80% da população sexualmente ativa já tenham entrado em contato com o vírus.

Sintomas

Na maioria das vezes, esse tipo de câncer é assintomático inicialmente, mas sintomas como sangramentos fora do período menstrual, dor e corrimentos podem ocorrer. Com o avanço da doença, outros sintomas como obstrução das vias urinárias, dor lombar, edema nas pernas, fadiga excessiva e perda de peso anormal também podem surgir.

Prevenção

O câncer de colo de útero pode ser evitado na maioria dos casos, por isso a conscientização sobre a prevenção é tão importante. Vacinação contra o HPV, exame preventivo (Papanicolau) e o uso de preservativo são as principais formas de prevenir esse tipo de câncer.

A vacina contra o HPV está disponível para meninas e meninos de 9 a 14 anos, e ajuda a prevenir até 70% dos cânceres de colo do útero e 90% das verrugas genitais. É fundamental que tanto meninos quanto meninas se vacinem, pois além de transmitirem o vírus para as meninas, eles também podem ter doenças associadas ao HPV, como câncer do pênis, do canal anal e de orofaringe.