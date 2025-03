Seminário debate equidade de gênero na política

A Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados promove nesta quarta-feira (26) o seminário “Elas querem equidade - A força dos coletivos”. Em sua terceira edição na Câmara dos Deputados, o evento tem o objetivo é fortalecer a sociedade na luta pelo protagonismo das mulheres na política e nos espaços de poder.

Os debates devem aprofundar a pauta da participação política das mulheres e, ao mesmo tempo, fortalecer a atuação dos coletivos de mulheres e identificar as prioridades e os pontos de sinergia entre eles.

Também participam da organização do seminário o Grupo Mulheres do Brasil e a associação Elas Pedem Vista. O Seminário integra as atividades do “Pula pra 50%”, movimento criado durante as eleições de 2022 para defender a paridade entre homens e mulheres na política.

O seminário ocorre a partir das 13h30, no auditório Nereu Ramos.

Confira a programação completa.