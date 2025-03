Documentário da TV Câmara ganha prêmio internacional de cinema

O documentário "Ilha do Ferro – a Arte do Imaginário" recebeu o Prêmio de Melhor Curta-Metragem de Meio Ambiente/Natureza no Festival Internacional de Cinema de Kodaikanal, no sul da Índia. Realizado pela equipe do Serviço de Produção Audiovisual da TV Câmara, em parceria com o Sebrae, o documentário foi filmado na comunidade da Ilha do Ferro, no município de Pão de Açúcar (AL), em 2024.

A partir de galhos, raízes e troncos encontrados na natureza, os artistas da Ilha do Ferro entalham na madeira obras que materializam o imaginário do sertanejo e transitam do realismo ao fantástico. Esse pequeno povoado no sertão de Alagoas, às margens do rio São Francisco, tornou-se conhecido pelo grande número de artesãos que têm conquistado a admiração de colecionadores e espaços nas galerias de arte.

O documentário pode ser assistido no Canal da Câmara dos Deputados no YouTube.