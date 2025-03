Edu Hackathon 2025 abre inscrições gratuitas

O Instituto Saber Social, em parceria com a Edugital, EBAC e Education for Sharing está com inscrições abertas para o Edu Hackathon 2025, iniciativa gratuita que busca desenvolver pessoas e instituições para a criação de soluções inovadoras para os desafios da educação pública brasileira. O programa é voltado a profissionais da educação, estudantes, gestores escolares, além de secretarias municipais e estaduais de educação interessadas em participar com suas redes.

O evento será realizado em formato híbrido, com atividades síncronas e assíncronas on-line, mentorias especializadas e conteúdos gravados disponibilizados em uma plataforma exclusiva do instituto. A proposta central do hackathon é reunir diferentes perfis profissionais para compartilhar conhecimento, aprender sobre metodologias e tecnologias educacionais modernas e colaborar na criação de protótipos e planos de ação voltados para questões reais enfrentadas por escolas públicas, como evasão escolar, falta de engajamento dos alunos, formação continuada de professores, empregabilidade, infraestrutura tecnológica e metodologias de ensino.

“Quando usamos a tecnologia para empoderar professores, alunos e escolas, ganhamos mais tempo para o que realmente importa: relações humanas e significativas que geram pensamento crítico e pertencimento”, afirma Alan Dantas, diretor do projeto.

Primeira aula será transmitida ao vivo no dia 31 de março

As inscrições do Edu Hackathon 2025 terá início oficial no próximo dia 31 de março, com uma live de abertura e a primeira aula do programa, que será a única transmitida publicamente. A transmissão estará disponível diretamente no site do evento (link).

Após a abertura, os participantes inscritos terão acesso a uma série de aulas, mentorias e materiais exclusivos, incluindo conteúdos sobre Design Instrucional, Learning Analytics, Metodologias Ativas, Inteligência Artificial e outras ferramentas tecnológicas aplicadas à educação.

Participação gratuita e certificada

A participação no Edu Hackathon 2025 é totalmente gratuita. Os interessados podem se inscrever individualmente por meio de formulário disponível no site, ou representar instituições públicas como escolas, prefeituras ou secretarias de educação, que contarão com suporte técnico e mentorias especializadas ao longo do processo.

Além da capacitação, os projetos desenvolvidos serão avaliados por especialistas e poderão concorrer a premiações. O grupo vencedor receberá um prêmio de R$ 5.000, além de bolsas de estudo oferecidas pela EBAC (Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia). Todos os participantes receberão certificados de participação.

Como se inscrever

Cadastro individual: diretamente pelo site oficial

Cadastro institucional (prefeituras, estados e escolas): via e-mail para [email protected]

As inscrições seguem abertas até o fim do mês de abril. Mais informações sobre o cronograma, critérios de avaliação e materiais preparatórios estão disponíveis na página oficial do evento.