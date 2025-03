Tuberculose: Saúde reforça a importância do diagnóstico precoce e tratamento adequado para a cura da doença

No Dia Mundial de Combate à Tuberculose, comemorado anualmente em 24 de março, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) reforça a importância da conscientização para a prevenção, os sintomas, diagnóstico precoce e tratamento adequado para a cura da doença. Em Santa Catarina, no ano 2024, foram notificados 2.339 casos novos de tuberculose (TB), o que revela uma incidência de 29 casos por 100 mil habitantes, segundo o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). O tratamento é gratuito e está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS).

No ano passado, 88% do total dos casos notificados realizaram teste para HIV e 14,3% são coinfectados TB/HIV. As faixas etárias mais expostas são entre as idades de 20 a 49 anos. O sexo masculino predomina com 67,7% de notificações. Os dados de mortalidade são referentes ao ano de 2023, sendo que a taxa de mortalidade foi de 1,5 óbitos para cada 100 mil habitantes.

O Brasil é o país com o maior número de casos notificados de tuberculose nas Américas. A doença é um grave problema de saúde pública e uma das doenças infecciosas mais mortais do mundo. Todos os dias, mais de 4 mil pessoas morrem de tuberculose e cerca de 30 mil adoecem com esta enfermidade evitável e curável no mundo.

“Temos o compromisso pelo fim da tuberculose. Para isso precisamos fortalecer as políticas de saúde, obter mais investimentos em tecnologia e ter profissionais comprometidos. Desta forma, poderemos alcançar a eliminação da tuberculose como problema de saúde pública”, destaca Lígia Castellon, médica infectologista da Dive.

A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível causada por uma bactéria que afeta, principalmente, os pulmões, mas também pode ocorrer em outros órgãos do corpo, como ossos, rins e cérebro. A transmissão se dá por via aérea.

O principal sintoma da tuberculose é a tosse (por três semanas ou mais), associada ou não a febre (especialmente à tarde), suor intenso à noite, falta de apetite e emagrecimento.

Ao sentir qualquer um desses sintomas, a orientação é buscar atendimento na Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de sua residência.

Prevenção

A vacina BCG é uma maneira de proteção contra as formas graves de tuberculose e faz parte do calendário vacinal, devendo idealmente ser feita ao nascimento. Além disso, como forma de prevenção e controle da doença é sempre importante investigar os contatos mais próximos da pessoa que está em tratamento para que seja descoberta a infecção e/ou doença o mais rápido possível. Desta forma, o tratamento é iniciado precocemente e há a diminuição de possíveis complicações, além da redução na transmissão.

Tratamento

O tratamento da tuberculose dura seis meses, é gratuito e está disponível no SUS. “Logo nas primeiras semanas do tratamento, a pessoa se sente melhor e, por isso, precisa ser orientada pelo profissional de saúde a realizar o tratamento até o final, independentemente do desaparecimento dos sintomas, pois o tratamento incompleto pode levar a resistência aos medicamentos e agravamento do quadro”, enfatiza Lígia Castellon.