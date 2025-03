RS recebe 356 mil doses da vacina contra a gripe

No Rio Grande do Sul, ainda não há uma previsão de distribuição das doses aos municípios (Foto: Rodrigo de Castro | MS)

A carga de imunizantes soma 356 mil doses e chegou no final da tarde da sexta-feira (21/3). O envio foi feito no mesmo dia pelo Ministério da Saúde (MS), a partir de Guarulhos (SP), para todos os estados das regiões Sul, Sudeste, Centro Oeste e Nordeste.

Segundo o MS, o cronograma de distribuição nacional – que começou na última sexta-feira – vai se estender até abril.

No Rio Grande do Sul, ainda não há uma previsão de distribuição das doses aos municípios. O tema será tratado ao longo desta semana pelo Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS).

A previsão para o início da campanha de reforço da vacinação é 7 de abril para todo o público-alvo. Devem tomar a vacina, crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes e idosos a partir de 60 anos, além de outros 14 grupos.

