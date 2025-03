CBYK compra Weonne para fortalecer liderança em marketing

A CBYK, empresa de serviços multidisciplinares que aposta na tecnologia para criar novas oportunidades de negócios, anuncia a aquisição da Weonne, empresa de marketing de performance. A movimentação estratégica fortalece a posição da CBYK no mercado, ampliando seu portfólio de serviços digitais e potencializando sua capacidade de entregar soluções orientadas a resultados.

Com a integração da Weonne, a CBYK projeta um crescimento de 15% no faturamento, o que representa um incremento de R$ 20 milhões no primeiro ano. O objetivo da aquisição é acelerar o crescimento da empresa, e estabelecer sua presença no segmento de performance digital.

"Estamos muito entusiasmados com essa aquisição. A sinergia entre CBYK e Weonne nos permitirá ampliar nossa oferta de soluções, potencializar os resultados dos nossos clientes e reforçar nosso compromisso com inovação e performance. Sempre trabalhamos com soluções para canais digitais, incluindo desde UX até anti-fraude, e agora estamos ampliando essa abordagem. Além da segurança, agregamos otimização de performance digital para reduzir o custo de aquisição e melhorar a experiência do usuário. Nosso foco é construir o melhor canal digital, unindo segurança, eficiência e uma UX aprimorada”, comemora Guilherme Muller, cofundador da CBYK.

Além de fortalecer a oferta de marketing digital orientado a dados, a aquisição impulsiona a aposta da CBYK em inteligência artificial (IA) e automação, buscando elevar a personalização e a eficiência das estratégias digitais.

Expansão estratégica e inovação digital

A aquisição da Weonne não apenas expande a atuação da CBYK, mas também reforça seu compromisso com a experiência do cliente e a entrega de resultados mensuráveis. Desde sua fundação, a empresa tem investido em tecnologia para aprimorar a jornada do cliente e garantir estratégias mais assertivas.

Fabio Torino, cofundador da Weonne, vê a aquisição como um caminho para escalar a operação e explorar novas oportunidades. "Acreditamos que o M&A é uma das formas mais eficazes de crescimento sustentável. Ao unir forças com a CBYK, teremos um ecossistema mais robusto para expandir nossa capacidade operacional e tecnológica, além de acelerar o uso da IA generativa para otimizar processos criativos e produtivos", explica o executivo.

Futuro e consolidação no mercado de performance digital

Com essa aquisição, a CBYK expande sua presença no mercado de inovação digital, fortalecendo sua atuação em estratégias de performance, inteligência de dados e personalização de campanhas.

"Nosso foco sempre foi impulsionar o crescimento dos nossos clientes por meio da tecnologia e da inovação. Com a integração da Weonne, fortalecemos ainda mais essa missão, agregando expertise e ampliando nossas possibilidades de entrega. Estamos confiantes de que essa união trará resultados excepcionais e acelerará a evolução do nosso portfólio de soluções digitais", conclui Guilherme Muller.