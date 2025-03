Campanha nacional de vacinação contra a gripe começa no dia 7 de abril

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, este ano, iniciará no dia 7 de abril. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, na sexta-feira (21/3) – data em que as doses começaram a serem distribuídas aos estados.

A meta é imunizar 90% dos chamados grupos prioritários – que incluem crianças de seis meses a menores de seis anos; idosos; gestantes; puérperas; pessoas com doenças crônicas; pessoas com deficiência; profissionais de saúde e professores, dentre outros.

Ao receber a primeira remessa de doses destinada ao Distrito Federal, Alexandre Padilha destacou que o imunizante protege contra um total de três vírus do tipo influenza e garante uma redução do risco de casos graves e óbitos provocados pela doença.

Segundo ele, estados e municípios que receberem as doses ao longo dos próximos dias podem optar por iniciar a vacinação antes do dia 7 de abril.

A previsão é que, até o fim de março, 35 milhões de doses tenham sido entregues aos estados. Alexandre Padilha refutou mitos como o de que a dose faz com que a pessoa imunizada fique gripada e destacou que, muitas vezes, o que acontece é que ela já chega infectada no momento de receber a vacina.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.