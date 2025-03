Empresas expandem monitoramento para acompanhar reputação

As mídias sociais já fazem parte da vida dos brasileiros. Uma pesquisa divulgada em janeiro de 2024 pela DataReportal mostrou que o Brasil possuía, na época, 144 milhões de usuários ativos em redes sociais, representando 66,3% da população total. Hoje, a tendência é que esse número seja ainda maior, tornando o ambiente digital um espaço de interação e debate constante.

Nesse cenário dinâmico, empresas buscam ferramentas para acompanhar as conversas em diversos canais e monitorar sua reputação online. A Knewin, empresa especializada em gestão de reputação, anuncia a integração do Bluesky como nova fonte de monitoramento de sua solução Knewin Reputation.

O Bluesky, rede social descentralizada que alcançou 30 milhões de usuários em janeiro de 2025, ganha espaço no cenário digital, impulsionado, inclusive, pelo crescimento no Brasil após a suspensão do X em setembro de 2024. A plataforma possui um modelo que oferece maior controle aos usuários, proporcionando mais transparência, além da possibilidade de personalizar feeds de conteúdo.

A integração com o Bluesky permitirá que os usuários do Knewin Reputation monitorem conversas públicas, analisem o sentimento das menções e identifiquem tendências também nesta rede social. "As mídias sociais estão em constante transformação, e o monitoramento da reputação deve acompanhar essa evolução", afirma Cristiane Fontana, Product Manager na Knewin. "Segundo nossa pesquisa 'O Panorama da Gestão de Reputação Empresarial no Brasil em 2025', 26,9% das empresas utilizam o monitoramento de mídias sociais para avaliar a reputação. A inclusão do Bluesky reforça nosso compromisso em oferecer uma solução completa, que permita às empresas ter uma visão 360º da sua reputação", finaliza.

O Knewin Reputation oferece funcionalidades como monitoramento de mídias sociais, sites, blogs e fóruns, análise de sentimento e identificação de tendências, alertas de crises e gestão de incidentes, além de relatórios personalizados e dashboards intuitivos.