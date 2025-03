AI Agents ampliam uso da IA no atendimento ao cliente

Soluções baseadas em Inteligência Artificial vêm se tornando elementos estratégicos para empresas que buscam otimizar a experiência do cliente e manter vantagem competitiva. Os chamados AI Agents – agentes virtuais que compreendem, interpretam e respondem às demandas dos consumidores – estão cada vez mais presentes em diversos setores.

De acordo com a MarketsandMarkets, o mercado global de agentes de IA está projetado para crescer de US$ 5,1 bilhões em 2024 para US$ 47,1 bilhões até 2030. Além disso, um levantamento do Research Institute Capgemini indica que 82% das instituições globais planejam incorporar agentes de IA em suas operações nos próximos anos, visando automatizar processos como geração de e-mails, codificação automatizada e análise avançada de dados.

No contexto dessa evolução, a 'Rose' é um exemplo de agente de Inteligência Artificial aplicado ao atendimento ao cliente. Desenvolvido pela organIA para a Ademicon, maior administradora independente de consórcios do Brasil em créditos ativos, a 'Rose' foi projetada para monitorar e analisar milhares de interações por voz e texto, identificando pontos de melhoria nos atendimentos.

Segundo Helder Sato, AI Researcher da organIA e sócio-fundador da WeON, os AI Agents evoluíram de simples assistentes para aliados estratégicos no relacionamento com o consumidor. “Esses agentes ampliam a capacidade da equipe ao identificar problemas rapidamente, alertar sobre riscos e automatizar ações corretivas. Além disso, as crescentes possibilidades técnicas de implementação têm permitido a aplicação desses agentes em diversas frentes, com modelos verticais – soluções especializadas para desafios específicos – que estão desenhando um novo paradigma de soluções no mercado”.

Para a Ademicon, a parceria com a organIA e a WeON foi decisiva para um novo patamar de eficiência operacional e satisfação do cliente. A empresa conquistou 97% de aprovação no atendimento, evidenciando o impacto positivo da inteligência artificial na experiência do consumidor.

Aline Texi, gerente de relacionamento da Ademicon, reforçou a importância da 'Rose' na rotina de monitoramento e avaliação do atendimento, em um evento realizado em Curitiba com foco nas experiências e cases de Inteligência Artificial, o WeConnect: “Hoje, tenho 40 analistas, e a Rose é responsável por monitorar os atendimentos realizados por eles, transcritos tanto por telefone quanto pelo WhatsApp. Trabalhamos com a equipe da organIA para definir critérios de avaliação e, diariamente, recebo relatórios detalhados com notas baseadas nesses parâmetros. Um dos aspectos mais valiosos é o feedback automatizado da Rose, que aponta melhorias específicas, como quando um analista esquece de solicitar o NPS, KPI essencial para o nosso setor. Isso nos permite aprimorar continuamente a qualidade do atendimento, além de tornar o processo mais objetivo para os analistas. E o que acho mais sensacional é que não personifico o feedback: quem avalia é a Rose. E, no fim, os analistas têm mais receio dela do que de mim”, conclui Aline Texi.

“Na organIA, estamos alinhados com esse novo momento das aplicações de IA. Acreditamos que as soluções de Inteligência Artificial devem ser incorporadas organicamente ao cotidiano dos usuários, atuando nos momentos certos para potencializar suas capacidades sem interferir nas atividades já estabelecidas, e assim, aprimorar a entrega dos resultados de forma natural e eficiente”, conclui Helder Sato.

Sobre a organIA

A organIA é uma empresa especializada no desenvolvimento de soluções de inteligência artificial para relacionamento com clientes. Com foco em monitoramento e automação de atendimentos, a organIA permite que empresas aumentem a eficiência operacional sem comprometer a experiência do cliente.

Sobre a Ademicon

A Ademicon tem 34 anos de atuação e é a maior administradora independente de consórcios do Brasil em créditos ativos, com 229 unidades de negócio distribuídas em 24 estados e no Distrito Federal. A companhia entende o consórcio como uma ferramenta de planejamento financeiro e também um investimento, que possibilita a conquista de bens e serviços com foco na geração de novos negócios, na formação do patrimônio e na realização de projetos de vida dos clientes.

Sobre a WeON

Com mais de 20 anos de atuação, a WeON está entre as empresas que impulsionaram o uso de soluções de voz sobre IP no Brasil e atende mais de 150 marcas em seu portfólio. A empresa é reconhecida por integrar múltiplos canais de comunicação em uma plataforma omnichannel.