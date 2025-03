Modelo CMO as a Service ganha primeira implementação no Brasil

A gestão estratégica de marketing está em constante evolução, e novas soluções têm surgido para atender às necessidades das empresas. Entre elas, o modelo CMO as a Service começa a ser implementado no Brasil, oferecendo uma abordagem que integra planejamento e execução de forma contínua

Diferente da terceirização tradicional do marketing, que geralmente se limita à consultoria ou à execução de campanhas isoladas, esse formato permite que empresas tenham acesso à expertise de um Chief Marketing Officer (CMO) sob demanda e, principalmente, aos recursos que precisam ser geridos no projeto, sem a necessidade de uma contratação permanente.

A solução, já consolidada em mercados internacionais, agora passa a ser oferecida no país. A NoTopo.com está entre uma das primeiras na implementação desse modelo no Brasil.

No Brasil, o cenário de marketing enfrenta desafios relacionados às entregas de agências tradicionais e consultorias, que muitas vezes falham na execução prática das estratégias propostas.

Além disso, na definição do plano de marketing, a importância da definição dos recursos necessários para sua implementação não é devidamente considerada. Como consequência, algo comum na contratação de agências de marketing, surgem altas expectativas de resultados sem antes validar a viabilidade e o equilíbrio entre os objetivos desejados e os recursos disponíveis.

Um CMO não cuida apenas da parte estratégica e do planejamento; o mais desafiador e essencial é garantir a implementação e a gestão eficiente dos recursos disponíveis.

A NoTopo.com identificou essa lacuna no mercado e desenvolveu um modelo que une planejamento e execução, contribuindo para a previsibilidade e a mensuração dos resultados. "O CMO as a Service permite que as empresas tenham acesso a profissionais altamente qualificados, adaptando suas estratégias de acordo com suas necessidades e estágios de crescimento", afirma a direção da NoTopo.com.

Os principais aspectos do serviço incluem a metodologia F.R.E.E., desenvolvida pela empresa, que auxilia na definição das estratégias de acordo com o momento de vida da organização. O modelo considera quatro fases: First (lançamento até a primeira venda), Replicate (validação do negócio até chegar à previsibilidade das vendas e previsibilidade), Escalate (expansão) e Excellence (maturidade).

Um CMO terceirizado tem outra vantagem: por não estar vinculado a um contrato de exclusividade, pode oferecer valores de contratação mais competitivos para o cliente. Além disso, ao gerenciar múltiplos clientes simultaneamente, mantém-se constantemente atualizado sobre o mercado, as inovações tecnológicas e as novas ferramentas disponíveis.

O modelo de CMO as a service pode ser implementado de duas formas:

Apoio ao gerente ou diretor de marketing: essa solução é ideal para empresas que já possuem um Diretor ou Gerente de Marketing, mas precisam de suporte técnico, operacional e estratégico para garantir que as ações sejam realmente executadas. Auxiliamos na otimização de processos e na gestão de todos os recursos de marketing;



Gestão geral do projeto de marketing: ideal para empresas que não possuem um Gerente de Marketing e preferem terceirizar completamente a gestão, garantindo controle e execução especializados.



Empresas que já adotaram o modelo de CMO as a Service relataram ganhos expressivos. Segundo dados internos da NoTopo.com, um cliente do setor de tecnologia registrou um crescimento de 60% em leads qualificados nos primeiros seis meses com vendas importantes vindo deste trabalho focado na geração de oportunidades, enquanto uma empresa de logística aumentou sua base de clientes em 40% após implementar as estratégias recomendadas.

Além do crescimento nos resultados, a adoção do modelo também levou à redução no tempo gasto em ações operacionais, otimização dos processos de marketing

O setor de marketing global tem passado por mudanças significativas com a adoção de soluções sob demanda.

De acordo com a McKinsey & Company, "The Future of Marketing Operations" 75% dos executivos afirmam que a flexibilidade na contratação de serviços de marketing é essencial para manter a competitividade nos próximos anos.

A chegada do modelo CMO as a Service ao Brasil reflete a crescente demanda por soluções de marketing mais flexíveis e estratégicas.

Empresas têm buscado alternativas que unam eficiência e previsibilidade de resultados, acompanhando as transformações do setor. Atenta a esse movimento, a NoTopo.com continua investindo na evolução do modelo e na ampliação de suas soluções para atender às necessidades do mercado B2B.