Diretora de RH mostra como ampliar a participação feminina na tecnologia

Nos últimos dez anos, o número de empregos na área de tecnologia aumentou 95% no Brasil, segundo um estudo divulgado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP). Apesar da alta demanda, a participação feminina ainda é baixa: menos de 20% dos cargos na área de tecnologia no Brasil são ocupados por mulheres. Quando considerado os cargos de liderança, somando-se toda a América Latina, elas ocupam menos de 30% dos mesmos, conforme a pesquisa Women in Technology.

Esse cenário reflete desafios como a formação técnica, a falta de representatividade e as barreiras invisíveis que perpetuam a desigualdade de gênero no setor. Para ajudar a transformar essa realidade, empresas como a Cirion Technologies, provedora de infraestrutura digital e tecnologia, têm desenvolvido estratégias de retenção e qualificação de talentos para que mais mulheres assumam cargos que, em sua maioria, são ocupados por homens.

Como parte desse compromisso, a diretora de recursos humanos da Cirion, Cibele Giarrante, compartilha cinco dicas para promover a inclusão e o desenvolvimento de mulheres na tecnologia:

Criar programas de mentoria e capacitação: os programas de mentoria ajudam a reduzir barreiras e ampliar oportunidades para que as mulheres que queiram ingressar na área consigam se desenvolver mais rapidamente;



Promover um ambiente de trabalho mais flexível: políticas como jornada de trabalho flexível e auxílio-creche são fundamentais para apoiar mulheres, especialmente mães, a progredirem em suas carreiras;



Garantir um ambiente seguro e inclusivo: a Cirion desenvolveu um protocolo de acolhimento para colaboradoras vítimas de violência doméstica, que será lançado no mês de março, em razão do Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8. Ambientes seguros e apoio institucional fazem toda a diferença, por isso a empresa criou uma lista de orientação para os gestores e irá oferecer apoio financeiro, emocional, psicológico e jurídico para as colaboradoras;



Dar visibilidade às mulheres na tecnologia: iniciativas como grupos de networking, eventos e o reconhecimento de lideranças femininas são fundamentais para incentivar mais mulheres a ingressarem na área. Um desses eventos aconteceu no dia 11 de março, em São Paulo, onde a companhia realizou uma tarde de autógrafos com a gerente de operações para a América Latina, Tatiana Soares. Ela é coautora do livro Mulheres em Telecom, obra que reúne histórias de mulheres que têm feito a diferença no mercado de tecnologia;



Investir em formação técnica e desenvolvimento profissional: apoiar a qualificação feminina na tecnologia é um passo essencial para aumentar a participação das mulheres no setor. A Cirion incentiva esse crescimento por meio de programas de capacitação e treinamentos especializados, como cursos de oratória, marca pessoal, redes sociais e liderança. Além disso, a companhia oferece um programa de bolsas que proporciona formação técnica para as colaboradoras.



“Ainda há desafios a serem superados, mas estamos avançando. A presença de mulheres na tecnologia não é apenas uma questão de representatividade, mas uma necessidade para o desenvolvimento de soluções inovadoras e inclusivas para a sociedade”, destaca Cibele Giarrante.

Para finalizar, Cibele dá uma dica bônus para aquelas que pretendem crescer na área: “Empoderamento e atitude são fundamentais para se destacar em qualquer setor. Por isso, preparem-se com formação técnica e não tenham medo de enfrentar novos desafios. Podemos superar todos os obstáculos”, enfatiza.

Sobre a Cirion

A Cirion é uma provedora pan-regional de infraestrutura digital e tecnologia, oferecendo um conjunto abrangente de serviços de colocation, infraestrutura em nuvem e fibras terrestres e submarinas. A Cirion atende a mais de 5.500 clientes latino-americanos e multinacionais, incluindo empresas, agências governamentais, provedores de serviços em nuvem, operadoras, ISPs e outras empresas líderes. A Cirion possui e opera um portfólio de redes e instalações de data centers próprios, com ampla cobertura abrangendo toda a América Latina.