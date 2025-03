Afastamentos por saúde mental preocupam setor de SST

O Brasil registrou, em 2024, um número recorde de afastamentos do trabalho por transtornos mentais. De acordo com dados do Ministério da Previdência Social, foram concedidas 472.328 licenças médicas por doenças como ansiedade e depressão, um aumento alarmante de 68% em relação ao ano anterior. Esse cenário reflete não apenas o impacto da pandemia e das mudanças no mercado de trabalho, mas também evidencia a necessidade urgente de atenção à saúde mental no ambiente corporativo.

Diante desse quadro preocupante, o governo federal anunciou a atualização da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), que entra em vigor em breve e trará mudanças significativas para a gestão da Segurança e Saúde no Trabalho (SST). A nova regulamentação inclui a obrigatoriedade de avaliação e mitigação de riscos psicossociais no ambiente de trabalho, abrangendo fatores como jornadas excessivas, metas abusivas e assédio moral.

Segundo Rogério Balbinot, diretor da RSData, empresa de soluções para gestão de SST, essa mudança representa um marco para a segurança dos trabalhadores: “A revisão da NR-1 coloca a saúde mental no centro da agenda corporativa. As empresas precisarão adotar medidas preventivas e corretivas, como reorganização do trabalho e fortalecimento das relações interpessoais, para garantir um ambiente mais seguro e produtivo”.

A RSData desenvolveu um software que auxilia as empresas na implementação das novas exigências da NR-1. A plataforma permite a identificação de fatores de risco psicossociais, a análise de indicadores de saúde mental e a criação de planos de ação para mitigar os impactos no ambiente de trabalho. “Trata-se de uma abordagem integrada para gerenciar riscos, buscando reduzir custos com afastamentos e promover um ambiente organizacional mais saudável”, explica Balbinot.

Com a fiscalização do Ministério do Trabalho se tornando mais rigorosa e penalidades sendo aplicadas às empresas que não atenderem às novas normas, a adoção de soluções tecnológicas para monitoramento e prevenção se torna essencial. “A saúde mental dos colaboradores não é apenas uma questão de bem-estar, mas também de sustentabilidade empresarial. Negligenciar esse aspecto pode resultar em prejuízos financeiros e na perda de talentos”, complementa o diretor da RSData.

O aumento expressivo nos afastamentos por transtornos mentais reforça a necessidade de um olhar mais atento à gestão de riscos psicossociais. Com a nova NR-1 e o suporte de tecnologias especializadas, as empresas terão um caminho mais estruturado para cuidar de seus colaboradores e garantir um ambiente de trabalho mais equilibrado e produtivo.