Pix bate recorde de R$ 26 trilhões em transações em 2024

Dados divulgados pelo Banco Central (BC), e compartilhados pela CNN Brasil, apontam que o Pix alcançou um marco histórico ao registrar mais de R$ 26 trilhões em transações realizadas em 2024. O sistema de pagamento instantâneo cresceu 54% ante os R$ 17 trilhões registrados no ano anterior.



Victor Nery, CEO da Fire Banking, destaca que a implementação dos pagamentos instantâneos, como o Pix, tem revolucionado o cenário financeiro ao reduzir custos operacionais e acelerar os processos comerciais. Ele enfatiza que, ao eliminar etapas burocráticas e proporcionar uma liquidez imediata, o Pix permite uma gestão financeira mais dinâmica e segura para empresas de todos os portes.

“A ampla disseminação do Pix no mercado brasileiro não só simplifica o fluxo de pagamentos, mas também se torna um vetor de inovação, estimulando a modernização das operações financeiras e aumentando a competitividade dos negócios”, afirma.

“Diferente de outros países que ainda buscam consolidar soluções em pagamentos instantâneos, como os Estados Unidos, no Brasil o Pix se destaca pela facilidade de uso, baixo risco e liquidez imediata. Isso o torna essencial tanto para a população quanto para os empreendedores”, acrescenta.



Em um mercado cada vez mais competitivo, de acordo com Nery, a jornada do consumidor com pagamento digital tem proporcionado um novo canal de aquisição para negócios, automatizando o processo de vendas, com controle das receitas e despesas em tempo real, facilitando a tomada de decisões estratégicas e a otimização dos processos financeiros, principalmente levando em consideração a relevância que as vendas online podem gerar para os negócios.



“Além da agilidade e da redução de custos operacionais, o Pix proporciona um fluxo de caixa mais saudável, além de eliminar riscos em chargebacks e tornar o processo mais simples para o consumidor. A integração com sistemas tecnológicos permite ainda um melhor entendimento dos hábitos de consumo, possibilitando a personalização de ofertas e o fortalecimento do relacionamento com o cliente”, avalia Nery.



O empresário ressalta ainda que, ao simplificar e acelerar o processo de pagamento, os meios digitais tornam a experiência de compra mais fluida e segura, eliminando, por exemplo, a necessidade de enfrentar longas filas ou lidar com burocracias.

“Acabamos proporcionando uma experiência mais agradável e conveniente ao cliente. Quando o consumidor se sente bem atendido e gosta do produto ou serviço, a fidelidade à marca tende a aumentar naturalmente”.

Neste contexto, para Nery, as fintechs têm assumido um papel importante ao atuar como intermediárias ao conectarem comerciantes e consumidores a sistemas de pagamento como o Pix, garantindo que as transações sejam realizadas de maneira segura e rápida.



“Ao oferecer uma solução ágil e robusta, as facilitadoras permitem que os clientes foquem no crescimento do negócio e na melhoria da experiência do consumidor. Esse método de atuação é fundamental para que as empresas se mantenham competitivas em um mercado cada vez mais digital e dinâmico”, aponta o especialista.



Sobre a Fire Banking



Fundada em 2022 por programadores cearenses, a Fire Banking nasce da expertise de três fundadores: Victor Nery, ex-BTG Pactual como CEO, Felipe Alves, ex-Stone como COO e Lucas Torres como CTO. A fintech é especialista no mercado de facilitação de pagamentos digitais no Brasil. Desde sua fundação, já transacionou mais de R$ 1 bilhão e movimenta, mensalmente, mais de R$ 100 milhões de seus clientes em nichos como comércio digital (E-commerce), SaaS (Software as a Service - Serviços de Assinatura) e financeiro.



“Estamos vivendo um momento de transformação profunda no setor financeiro, onde a digitalização deixou de ser uma opção e se tornou uma necessidade para manter a competitividade. Nossa missão é simplificar o acesso aos pagamentos digitais, ajudando negócios a se adaptarem rapidamente a esse novo cenário com segurança e eficiência”, finaliza Nery.



Para saber mais, basta acessar: https://www.firebanking.com.br