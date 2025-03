Brasil concentra quase 65% de healthtechs da América Latina

O cenário brasileiro de healthtechs representa 64,8% do panorama na América Latina, que registrou um crescimento de 37,6% em investimentos em 2024. O índice reflete os US$ 253,7 milhões de investimento total no ano. Em 2023 o somatório de investimentos do segmento alcançou US$ 184,3 milhões. Os dados são do Relatório HealthTech Recap 2024, divulgados pelo portal Saúde Business.

Atrás do Brasil estão o México com 16,2% das healthtechs investidas, seguido por Argentina (5%), Colômbia (4,4%) e Chile (3,9%). O relatório também apontou que surgiram 70 novas startups de Inteligência Artificial (IA) voltadas para saúde na América Latina nos últimos cinco anos e, nos últimos dois anos, a adoção de IA nas healthtechs subiu de 14% para 20%.

Para Stella Soares, CEO da Dr. IAgenda, solução de IA para agendamento e gestão de consultas, o crescimento da IA nas healthtechs é um reflexo do amadurecimento do setor e da maior aceitação da tecnologia por médicos e pacientes. “Três fatores impulsionam essa evolução, são as novas regulamentações e incentivo à digitalização, a demanda por personalização no atendimento e a redução do tempo de retorno sobre o investimento”.

Uso de Inteligência Artificial no setor médico

No Brasil, a pesquisa TIC Saúde, realizada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br) identificou uma alta de 11 pontos percentuais na adoção de IA por parte de estabelecimentos de saúde com internação e mais de 50 leitos. Em 2024, a categoria registrou 16%, ante 5% em 2023. O estudo feito pela Cetic.br também mostrou que entre todos os estabelecimentos de saúde, 4% utilizam IA e, entre os médicos, o índice é de 17%.

“O cenário atual reflete um momento de transição para o setor da saúde. Embora os números ainda sejam modestos, a adoção da inteligência artificial no país está crescendo rapidamente, impulsionada por desafios como sobrecarga operacional, aumento da demanda por atendimento digital e a busca por eficiência no relacionamento com o paciente”, pontua a CEO.

Rodrigo Coutinho, CIO da Dr. IAgenda, compartilha o otimismo em sua leitura de mercado. “A adoção de IA em consultórios e clínicas menores ainda esbarra em desconhecimento sobre o funcionamento da tecnologia, receios sobre conformidade regulatória e o custo de implementação, mas grandes hospitais e redes já entenderam que a tecnologia é um diferencial competitivo. Com a popularização de soluções acessíveis e fáceis de integrar, a adesão deve dobrar nos próximos dois anos”.

O profissional atribui a adesão ao uso da IA na saúde a fatores como mudança do perfil de pacientes, aumento da competitividade no setor particular e a eficiência e redução de custos proporcionada pela tecnologia.

“A IA permite que médicos não percam pacientes por falta de atendimento ágil, uma exigência dos pacientes hoje em dia, já que ela é capaz de manter um atendimento por 24h, por um custo operacional reduzido e sem comprometer a qualidade do atendimento. Justamente por esse desempenho, ela pode aumentar a taxa de fechamento de consultas”.

Henrique Moreira, CMO da plataforma, explica que a IA é um divisor de águas para a gestão de clínicas porque automatiza processos repetitivos, pode reduzir erros operacionais e melhorar a eficiência do atendimento. “Além do atendimento 24 horas, por 7 dias da semana, sem aumento de custo fixo, a IA faz confirmações automáticas, podendo reduzir o número de consultas perdidas”.

De acordo com o especialista, os profissionais podem se concentrar em atendimentos estratégicos e mais complexos, enquanto a IA faz um trabalho de atendimento mais operacional.

Para Moreira, essas funcionalidades otimizam o trabalho da equipe de clínicas e hospitais. “A IA não substitui o profissional de saúde, mas otimiza toda a jornada do paciente, garantindo que cada interação seja produtiva”.

IA humanizada e generativa de atendimento médico

A CEO da Dr. IAgenda conta que a criação da plataforma considerou o cenário promissor do setor no Brasil. “Identificamos três grandes falhas no atendimento dos médicos. Um tempo de resposta lento que faz com que pacientes busquem por outro médico, a falta de treinamento de equipe para conversão de atendimentos em consultas e a sobrecarga de médicos com a gestão do consultório”, revela Soares.

Conforme esclarece a profissional, a Dr. IAgenda foi desenhada para ser 100% humanizada e integrada, sem depender de aprendizado técnico ou mudanças na rotina da clínica, com o objetivo de automatizar o atendimento, converter atendimentos em consultas e liberar o médico para suas atividades especializadas.

Norival Brito, COO da plataforma, acrescenta que a Dr. IAgenda realiza atendimentos em tempo real, sem pausas, buscando garantir que nenhum paciente fique sem resposta, mesmo fora do horário comercial. “A tecnologia registra agendamentos diretamente na agenda e também responde mensagens, escuta e envia áudios com interação semelhante à do ser humano”.

A solução integra, ainda, um sistema de gestão para clínicas e consultórios com IA integrada, controle financeiro inteligente, prontuário eletrônico com IA e gestão de estoque e produtos.