Rota do Yucumã elege nova diretoria!

Na manhã da última sexta feira 14 de março, aconteceu a primeira Assembleia Geral 2025 do Consórcio Rota do Yucumã. O evento foi realizado no auditório municipal de Derrubadas, e contou com a presença de prefeitos, vice-prefeitos e gestores municipais do turismo.

Na pauta foi discutido sobre o projeto regional de sinalização turística e o mapa do turismo brasileiro. Na oportunidade, também foi eleita a nova diretoria executiva do Consórcio, gestão 2025/2027, que tem como Presidente o Prefeito de Três Passos, Arlei Luís Tomazoni; Vice-presidente Claudemir José Locatelli - Prefeito de Vista Gaúcha; tesoureiro Valcier Balestrin - Prefeito de Barra do Guarita; e secretário Leonir Hartk – Prefeito de Miraguai.

Como conselho fiscal, foram eleitos os titulares Ademir Villers da Cruz - Prefeito de Esperança do Sul, Marcieli Reis – Vice-prefeita de Campo Novo e Miro Mulbeier – Prefeito de Derrubadas; e como suplentes Luiz Carlos Sandri - Prefeito de Humaitá, Lilian Fontoura Depiere – Prefeita de Santo Augusto e Jeancarlo Hunhoff – Prefeito de São Martinho.

A nova diretoria aproveitou a ocasião para ouvir e trocar ideias com os presentes sobre novos projetos e demandas da região no que se refere ao turismo.