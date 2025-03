Sicredi neutraliza emissões de carbono de 2023 e 2024

No total, foram compensadas 31.784 toneladas de carbono geradas pelas operações de todas as sedes administrativas e agências (Foto: Diones Roberto Becker)

O Sicredi realizou a neutralização das emissões calculadas no seu Inventário de Gases de Efeito Estufa de 2023 e projetadas para 2024. Pelo terceiro ano consecutivo, a instituição adotou a estratégia de adiantar a compensação das emissões previstas antes do final de 2024, com base em projeção, e neutralizar as emissões do ano anterior (2023).

A neutralização foi realizada por meio do apoio a seis projetos de crédito de carbono localizados nas cinco regiões do Brasil. No total, foram compensadas 31.784 toneladas de carbono geradas pelas operações de todas as sedes administrativas e agências. Dos seis projetos apoiados, cinco substituem a utilização de combustíveis fósseis por biomassa renovável durante a produção de cerâmicas ou tijolos, enquanto um visa reduzir as emissões de metano relativas aos dejetos de suínos. Essas ações totalizam a compensação de emissões e o apoio a comunidades em todas as regiões do país. Todos os processos de neutralização das emissões realizados pelo Sicredi seguem as melhores práticas, por meio de projetos auditados e certificados por organizações reconhecidas mundialmente.

— A sustentabilidade faz parte da nossa essência. Acreditamos que apoiar projetos com impacto positivo socioambiental e climático é fundamental para gerar benefícios e fortalecer as comunidades ao mesmo tempo que promovemos o desenvolvimento sustentável. Essas iniciativas estão alinhadas à nossa estratégia de integração regional e aos ODS da ONU, contribuindo para um futuro mais equilibrado e inclusivo — afirma Alexandre Barbosa, diretor executivo de Sustentabilidade, Administração e Finanças do Sicredi.

Ao longo de 2024, o Sicredi avançou significativamente na mensuração de emissões das atividades financiadas. No primeiro trimestre do ano, a instituição tornou-se signatária da Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF), uma parceria global de mais de 550 instituições financeiras, todas comprometidas em desenvolver e implementar uma abordagem harmonizada para avaliar e divulgar as emissões de gases de efeito estufa associadas a seus empréstimos e investimentos. Como resultado desta evolução, o Sicredi já calculou as emissões do portfólio de produtos para o ano de 2023, e em breve iniciará a mensuração relativa a 2024.

Por meio do Programa de Ecoeficiência e Mudanças Climáticas, a instituição visa aprimorar continuamente a gestão das emissões de gases de efeito estufa e promover a sua redução. Um exemplo dessas iniciativas é o uso de energia elétrica proveniente de fontes renováveis, seja por meio de compra ou autogeração, que ao longo de 2024 representou mais de 35% do consumo de energia utilizada pelo sistema.

— Estamos comprometidos em apoiar nossos associados e a sociedade na transição para uma economia de baixo carbono. Ao nos tornarmos signatários da PCAF, demos um passo significativo para compreender e gerenciar as emissões de gases de efeito estufa associadas ao nosso portfólio de produtos. Essa evolução reforça nosso papel como agentes de transformação, impulsionando práticas mais sustentáveis e promovendo um impacto positivo — afirma Alexandre Barbosa.

