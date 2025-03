Franquia Imobiliária com crédito pré aprovado agiliza vendas

Nos últimos anos, o setor imobiliário passou por mudanças significativas, impulsionadas pela digitalização, novos modelos de financiamento e a crescente busca por processos mais ágeis e menos burocráticos. De acordo com estudos recentes, a demora na aprovação de crédito tem sido um dos principais desafios enfrentados por compradores e vendedores de imóveis.

Com isso em mente, a Kasa+ – Meu Imóvel Parcelado busca oferecer uma alternativa para facilitar esse processo. A empresa trabalha com um modelo que conecta compradores a opções de crédito pré-avaliado, permitindo maior previsibilidade na negociação.

À frente do projeto está Jefferson Aguiar, profissional do setor imobiliário e de franquias, que identificou um espaço no mercado para soluções que integrem tecnologia e qualificação de clientes. “O setor imobiliário sempre enfrentou desafios na qualificação de clientes e na burocracia do crédito. Nosso objetivo é oferecer um processo mais estruturado e eficiente para corretores, franqueados e compradores”, explica Jefferson Aguiar, CEO da Kasa+.

Com uma proposta focada em tecnologia e suporte aos franqueados, a Kasa+ busca proporcionar um processo de vendas mais estruturado.

Principais Características do Modelo de Negócio

A abordagem da Kasa+ envolve três pilares principais:

Tecnologia e Inteligência de Dados : A plataforma utiliza um CRM próprio e algoritmos de qualificação de crédito, proporcionando aos franqueados contatos previamente analisados para negociação.

Soluções Financeiras : Parcerias com bancos e fintechs possibilitam a oferta de diferentes modalidades de crédito, ampliando as opções de financiamento para os compradores.

Alta Rentabilidade e Expansão Escalável: Com modelos de franquia flexíveis, a rede oferece um retorno previsível, com franqueados atingindo o ponto de equilíbrio entre 12 e 24 meses.

De acordo com a Associação Brasileira de Franchising (ABF), o segmento de franquias imobiliárias teve um crescimento de 12,9% em faturamento no último ano, indicando um cenário favorável para novos modelos de negócio no setor.

Do Home Office ao Grande Investidor: Modelos para Diferentes Perfis

A Kasa+ foi desenvolvida para atender diferentes perfis de empreendedores e investidores, desde corretores autônomos até empresários interessados em operações de grande escala. A franquia oferece três formatos de investimento:

Franquia Office – Modelo home office ou coworking, ideal para corretores que desejam operar com baixo custo e leads qualificados.

Franquia Standard – Estrutura física com até seis corretores, focada em atendimento personalizado e expansão gradual.

Franquia Premium – Operação para grandes players do setor, com mais de 30 corretores e alta capacidade de atendimento.

Expansão Nacional: Oportunidade em Todo o Brasil

Segundo Jefferson Aguiar, "diferente de outras franquias que iniciam a operação em mercados regionais antes de escalar, a Kasa+ já nasce com um modelo de expansão nacional, permitindo que empreendedores de qualquer parte do Brasil tenham acesso à oportunidade de negócio."

Com o mercado imobiliário em crescimento e uma demanda aquecida por crédito facilitado, a franquia já nasce com uma estratégia de expansão nacional.

A proposta é que empreendedores de qualquer região do Brasil tenham acesso ao modelo, que estima captar um número crescente de franqueados nos primeiros anos de operação.