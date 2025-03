WhatsApp deixará de funcionar em alguns celulares em maio

O WhatsApp deixará de funcionar em telefones celulares com sistema iOS anteriores a 15.1 e Android 5.0 a partir de 5 de maio.

O aplicativo verifica a compatibilidade dos sistemas operacionais e desabilita o suporte aos dispositivos antigos que não atendem aos requisitos da plataforma.

Conforme a Meta, alguns aparelhos podem não receber as atualizações de segurança mais recentes ou não ter as funcionalidades necessárias para operar o software.

Atualmente, o programa oferece atualizações de segurança e novas funcionalidades aos sistemas Android a partir da versão 5.0 e iOS 12. Este suporte será encerrado em maio.

Os usuários receberão notificações para atualizar a versão dos sistemas antes da suspensão do suporte. Se a atualização não for possível, a Meta recomenda trocar o aparelho ou fazer backup para preservar informações importantes e o conteúdo das conversas.

Como verificar a versão do celular?

Para verificar a versão do sistema iOS, acesse ‘ajustes’, clique em geral e localize a opção sobre.

No Android, acesse configurações, entre em ‘sobre o dispositivo’ e encontre a versão do Android.

