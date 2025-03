Fintech iCred é mais nova associada da ABCD

Fundada em Sergipe em 2022 com o objetivo de facilitar o acesso a crédito, a iCred é a mais nova filiada da Associação Brasileira de Crédito Digital (ABCD). Especializada em empréstimo consignado e antecipação de FGTS, a fintech ultrapassa atualmente os 2,5 milhões de contratos ativos em mais de 5,4 mil municípios, contando com 50 mil agentes credenciados e cobertura de 99,9% do território nacional.

Desde o início de sua operação, a empresa já atendeu a mais de 5 milhões de brasileiros beneficiários do INSS e trabalhadores celetistas, com foco na desburocratização de processos e concessão rápida.

“Conseguimos liberar crédito na conta do cliente por meio de transferência via PIX em até três minutos. Além disso, trabalhamos com soluções financeiras digitais que incluem análise de crédito ágil e personalizada, utilizando tecnologia para facilitar a aprovação e liberação de recursos”, afirma Túlio Matos, CEO e cofundador da iCred.

“Até o fim de 2025, pretendemos alcançar R$ 4 bilhões em captações. Também neste ano, lançaremos nosso cartão de crédito consignado INSS e vamos pilotar o novo e-Consignado privado”, antecipa o executivo.

Sobre a chegada à associação, Matos destaca que a iniciativa visa fortalecer o segmento de crédito digital. “Nesse sentido, nada melhor do que se unir à ABCD. Vimos discussões e mudanças recentes que exigem uma atuação coordenada do setor e por isso decidimos integrar a entidade”, completa.

Claudia Amira, diretora-executiva da ABCD, aposta em um ano de muitos avanços para o ecossistema das fintechs de crédito e, consequentemente, de relevantes debates envolvendo os players do setor. “Desta forma, é com satisfação que damos as boas-vindas a iCred, que chega à associação fortalecendo nossa representatividade”, ressalta Claudia.

Mais informações sobre as fintechs que integram a ABCD estão disponíveis em https://creditodigital.org.br/membros-associados/.