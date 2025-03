Vanderlande é finalista no Digital Engineering Awards 2024

A Vanderlande, uma das líderes globais em soluções de logística automatizada, concorreu como finalista na categoria Top Sustainability Initiative no Digital Engineering Awards (DE Awards) 2024 e alcançou a colocação como challenger. A cerimônia de premiação ocorreu em Dallas, Texas, nos Estados Unidos.

O programa de premiação global reconhece iniciativas e homenageia a excelência em Engenharia Digital com dois prêmios, Engineering the Change: Team Award (reconhecimento para equipes) e Engineer at Heart: Individual Award (reconhecimento individual), em onze categorias.

Adriano Santos, Country Manager da Vanderlande no Brasil, fala sobre o projeto que rendeu a classificação à equipe da Vanderlande e a importância do reconhecimento para a empresa.

“Apresentamos um projeto de remanufatura de peças de soluções de classificação amplamente utilizada na indústria de encomendas. Este reconhecimento motiva-nos a continuar a trabalhar na inovação e na colaboração para transformar a logística num setor mais eficiente e amigo do meio ambiente”, afirma Santos.

Para o especialista, estar posicionado como um desafiante (challenger), entre grandes iniciativas globais que trabalham em sustentabilidade, é uma importante conquista e motivo de gratidão.

“É um reconhecimento de que estamos no caminho certo, com a nossa estratégia de sustentabilidade, para nos tornarmos uma empresa com desperdício zero. Consideramos este prêmio um motivador para nós e esperamos que também inspire outras empresas a aumentarem seus esforços em sustentabilidade”, declara.

Segundo Santos, mais de 52 milhões de encomendas passam, diariamente, pelos sistemas da Vanderlande no setor de encomendas e comércio eletrônico e as instalações de triagem, em todo o mundo, utilizam inúmeras peças sobressalentes para manter esses sistemas.

“A prática comum é descartá-las e substituí-las por novas, no entanto, iniciamos um programa de melhoria, no qual colaboramos com parceiros da cadeia de valor para remanufaturar essas peças e trazê-las como novas”, explica o Country Manager da Vanderlande no Brasil.

Conforme esclarece o especialista, além de repará-las, as peças tornam a uma condição em que podem ter um ciclo de vida completo para o cliente novamente. De acordo com Santos, esta abordagem reduz em mais de 90% os resíduos nas emissões de dióxido de carbono e, na próxima década, apenas uma destas peças-chave reduzirá as emissões de dióxido de carbono em 20 mil toneladas.

“Conseguimos otimizar o design dos nossos produtos, aplicando princípios de economia circular e reduzindo significativamente o impacto ambiental”, enfatiza.

O especialista ressalta que a promoção de eventos que reconhecem os promotores de sustentabilidade e inovação no mundo são importantes para a cadeia mundial de negócios porque aumentam o ritmo da inovação global de menor impacto ambiental.

“Esses eventos reforçam a importância e o impacto da inovação, especialmente na categoria de sustentabilidade, em que há uma transformação global para salvaguardar o clima, as pessoas e o planeta. Isto ajuda a motivar as pessoas a juntarem-se às nossas jornadas de inovação e apoia a partilha de melhores práticas entre empresas”, pontua o especialista.

Vanderlande e os princípios ESG

A Vanderlande é uma das líderes globais em soluções de logística automatizada para aeroportos, centros de distribuição e os mercados de envio expresso e postal. A companhia conta com uma rede presente em mais de cem países, com mais de nove mil funcionários para operar a movimentação de mais de quatro bilhões de malas e 12 milhões de pacotes por dia. A Vanderlande é uma subsidiária da Toyota Industries Corporation e está sediada em Veghel, nos Países Baixos.

A empresa detém uma equipe de Sustentabilidade e Risco do Supply que trabalha de forma multidisciplinar, para além do serviço de compliance, com o objetivo de tornar a Vanderlande líder em sustentabilidade e amadurecer a base de fornecimento para um melhor desempenho.

“Com as alterações climáticas identificadas globalmente como um dos riscos empresariais mais significativos e a transição energética sendo agora um desafio inevitável, a integração da sustentabilidade na nossa cadeia de abastecimento tornou-se uma necessidade”, reforça Adriano Santos.

Para a Vanderlande, a sustentabilidade não se trata apenas do meio ambiente. Questões como a garantia de condições de trabalho seguras e o compromisso com a responsabilidade social são igualmente cruciais.

“A sustentabilidade é um investimento de longo prazo, que garantirá o nosso futuro à medida que continuamos a servir primeiro as necessidades dos nossos clientes”, declara Santos.

Para mais informações, basta acessar: vanderlande.com/