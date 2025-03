Jovem Aprendiz oferece chance para construir uma carreira

O programa Jovem Aprendiz é uma opção acessível para jovens que buscam ingressar no mercado de trabalho ainda durante a adolescência. Criado pela Lei da Aprendizagem (Lei nº 10.097/2000), a iniciativa tem como objetivo oferecer oportunidades de capacitação profissional para jovens entre 14 e 24 anos, combinando formação teórica e prática. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, em outubro de 2024, o número de aprendizes no mercado de trabalho ultrapassou 647 mil desde a criação da Lei da Aprendizagem. Apenas entre janeiro e outubro, foram mais de 91 mil novas contratações, um crescimento de 12,29% em relação a 2023.

A legislação estabelece que empresas de médio e grande porte devem contratar jovens aprendizes, reservando de 5% a 15% das vagas para esse público. O contrato de trabalho pode durar até dois anos, período em que o jovem recebe capacitação técnica e teórica, além de remuneração mensal, benefícios trabalhistas e a possibilidade de construir uma trajetória profissional sólida desde cedo.

Como funciona o programa Jovem Aprendiz

O programa Jovem Aprendiz é dividido em duas etapas: a formação teórica e a prática. A primeira é realizada em instituições de ensino credenciadas, como o Senai, Senac ou escolas técnicas, onde o jovem aprende conceitos relacionados à área de atuação escolhida. Já a segunda etapa acontece dentro da empresa contratante, onde o aprendiz coloca em prática os conhecimentos adquiridos, sob supervisão de profissionais experientes.

A carga horária é adaptada à rotina do jovem, garantindo que ele consiga conciliar trabalho e estudos. Para menores de 18 anos, a jornada máxima é de seis horas diárias, enquanto para maiores de 18 anos, pode chegar a oito horas, desde que o jovem já tenha concluído o ensino médio. Essas diretrizes estão previstas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e são fiscalizadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Benefícios para o Jovem Aprendiz

Além da experiência profissional, o programa oferece uma série de vantagens. O contrato de trabalho garante direitos como salário mínimo proporcional à carga horária, vale-transporte, férias remuneradas coincidentes com as férias escolares, 13º salário e FGTS. Segundo dados publicados pelo site Exame, 96% dos jovens que participam do programa consideram a experiência fundamental para o desenvolvimento de habilidades profissionais e pessoais.

O programa de aprendizagem oferece benefícios significativos para as empresas. De acordo com o CIEE, as empresas registradas no regime Simples Nacional, ao contratarem aprendizes, não enfrentam aumento na contribuição previdenciária e ainda podem aproveitar benefícios fiscais. O custo reduzido com o FGTS (2% para aprendizes, contra 8% para colaboradores CLT) representa uma economia considerável. Além disso, ao contratar jovens, as empresas renovam sua equipe com profissionais criativos, contribuindo para o cumprimento da legislação e para a construção de uma sociedade mais justa e diversa.

Como se tornar um Jovem Aprendiz

O processo de seleção para o programa varia de acordo com a empresa e a instituição de ensino parceira. Geralmente, é necessário estar matriculado ou ter concluído o ensino fundamental, ou médio, além de ter entre 14 e 24 anos. Algumas empresas exigem também que o jovem não tenha tido experiência profissional anterior.

Para se candidatar, é possível buscar vagas diretamente nos sites das empresas ou em plataformas especializadas, como o CIEE e o Instituto Euvaldo Lodi (IEL). A preparação para o processo seletivo inclui a elaboração de um currículo simples, mas objetivo, e a participação em dinâmicas e entrevistas.

Segundo o IEL, a demanda por vagas tem crescido nos últimos anos, especialmente em setores como comércio, serviços e indústria. Este crescimento reflete a crescente necessidade das empresas por profissionais qualificados e a busca dos jovens por oportunidades de ingressar no mercado de trabalho. O IEL, por exemplo, inseriu mais de 50 mil estagiários no mercado apenas no primeiro semestre de 2024, demonstrando o aumento da procura.

Impacto do programa na carreira dos Jovens

O Jovem Aprendiz não é apenas uma oportunidade de trabalho, mas também um investimento no futuro. De acordo com uma matéria do Jusbrasil, o programa contribui para a formação profissional dos participantes, permitindo que adquiram experiência prática, desenvolvam habilidades específicas e aumentem suas chances de inserção no mercado de trabalho. Além disso, estudos indicam que os jovens aprendizes tendem a ter um melhor desempenho escolar ao conciliar estudo e prática profissional.

De acordo com o site Quero Bolsa, o programa Jovem Aprendiz não é apenas uma oportunidade de inserção no mercado de trabalho, mas também um caminho para o crescimento pessoal e profissional. Além de proporcionar experiência prática e qualificação, a vivência no ambiente corporativo permite que os jovens desenvolvam habilidades como organização, comprometimento e comunicação eficaz. Essas competências são altamente valorizadas pelos empregadores e podem ser aplicadas em diversas áreas ao longo da carreira. Assim, o programa não apenas facilita o primeiro emprego, mas também contribui para um futuro profissional mais promissor.

Como fazer um currículo para Jovem Aprendiz

Criar um currículo para Jovem Aprendiz é um passo importante para conquistar a primeira oportunidade no mercado de trabalho. O documento deve conter dados pessoais, nível de escolaridade, cursos complementares e habilidades que possam destacar o perfil, como organização, boa comunicação e trabalho em equipe. Mesmo sem experiência profissional, é possível valorizar atividades extracurriculares, trabalhos voluntários e qualquer conhecimento que possa ser útil para a vaga desejada.

Para garantir um currículo bem estruturado e profissional, uma ótima opção é utilizar um gerador de currículos online. Essas ferramentas ajudam a organizar as informações de forma clara e objetiva, aumentando as chances de chamar a atenção dos recrutadores. Além disso, é importante revisar o conteúdo para evitar erros e manter um design simples e fácil de ler.