Comunidades ganham espaço de eventos tradicionais de palco

Tradicionalmente, eventos presenciais serviram como plataformas para a aquisição de conhecimento e o estabelecimento de conexões estratégicas de negócios. A oportunidade de interagir diretamente com palestrantes renomados e profissionais de diversas áreas sempre foi um dos grandes atrativos desses encontros. No entanto, com a crescente digitalização do conhecimento e a facilidade de comunicação proporcionada pelas redes sociais, o panorama vem passando por mudanças significativas. Se, por um lado, o acesso à informação se tornou mais democrático e dinâmico, por outro, a profundidade do conhecimento e a qualidade das interações interpessoais foram impactadas, levando à necessidade de espaços mais colaborativos e engajados para fomentar o aprendizado, o desenvolvimento profissional e gerar novos negócios.

Nesse cenário, comunidades formadas por profissionais e líderes empresariais emergem como alternativas valiosas para preencher as lacunas deixadas pelos eventos tradicionais. Esses espaços proporcionam interações mais humanas e colaborativas, facilitando o compartilhamento ágil de conhecimentos e acelerando o desenvolvimento de carreiras e negócios. Além disso, oferecem um ambiente onde a troca de experiências não se limita a palestras formais, mas acontece de maneira fluida e contínua, por meio de debates e atividades práticas que conectam indivíduos com desafios e interesses comuns.

No Brasil, diversas iniciativas exemplificam o impacto positivo dessas comunidades no ambiente corporativo e no empreendedorismo. A Rede Mulher Empreendedora (RME), por exemplo, representa um caso de sucesso na promoção da colaboração e do crescimento conjunto. O grupo já impactou centenas empreendedoras ao longo dos anos, proporcionando eventos de networking, cursos, mentorias e parcerias estratégicas. Ao criar um ecossistema de apoio voltado especificamente para mulheres empreendedoras, a rede fortalece o protagonismo feminino nos negócios e contribui para a construção de um mercado mais diverso e inclusivo.

Comunidades como essa preenchem as lacunas deixadas pelas interações mais superficiais das redes sociais e eventos de palco com pouca profundidade. Elas oferecem ambientes de alto valor agregado, nos quais o crescimento profissional e a geração de negócios são catalisados por meio do engajamento contínuo e de trocas ricas em conhecimento. O diferencial está na proximidade e na qualidade dessas conexões, que vão além de simples interações pontuais e se transformam em relacionamentos duradouros e estratégicos.

Enquanto o conteúdo online e as redes sociais oferecem um acesso facilitado à informação, são as comunidades bem estruturadas que proporcionam o engajamento humano necessário para transformar conhecimento em ação efetiva. Esse fator é essencial para impulsionar carreiras e negócios de maneira sustentável e significativa, uma vez que os desafios enfrentados pelos profissionais não se resolvem apenas com informação, mas com a troca prática de soluções e experiências.

Nesse contexto, a REDE Líderes já reúne mais de 450 membros de diversas áreas de atuação para promover encontros estratégicos que combinam conexões interpessoais e compartilhamento de conhecimentos práticos. Diferente de eventos massificados, esses encontros são altamente focados e personalizados, garantindo que os participantes possam discutir desafios reais e encontrar soluções aplicáveis para suas rotinas profissionais. Segundo Vitor Magnani, CEO da REDE Líderes, "as comunidades fornecem um ambiente sob medida para que líderes troquem experiências, apoiem uns aos outros e se preparem para enfrentar, juntos, os complexos desafios do mundo dos negócios atual".

Entre as ações promovidas pela REDE, destacam-se encontros que reúnem até 50 líderes de áreas como tecnologia, recursos humanos, produto, cibersegurança, proteção de dados, finanças, experiência do consumidor e jurídico. Nessas ocasiões, são debatidos problemas concretos enfrentados pelos participantes, permitindo uma troca de experiências e a construção de soluções inovadoras para os desafios contemporâneos das empresas. A tese do grupo é misturar CEOs e Diretores de áreas diversas para acelerar a solução de problemas complexos que exigem mais de um departamento.

Um dos eventos promovidos pelo grupo ocorreu em janeiro, quando a REDE reuniu líderes de cibersegurança e proteção de dados para o lançamento de um livro coletivo sobre tendências e visões estratégicas para essas áreas. Além da produção do material, o evento fomentou um debate entre CISOs (Chief Information Security Officers) e DPOs (Data Protection Officers), que muitas vezes enfrentam dificuldades na comunicação dentro das empresas.

O encontro ocorreu na sede do Mercado Livre e contou com a presença de nomes, como Samanta Oliveira (DPO), Thiago Cunha (Vice-Presidente de Segurança Corporativa), Henrique Fabretti (CEO), Isabella Becker (DPO), Adriano Lima (CISO), Rodrigo de Godoi (Diretor de Segurança da Informação), Alexander Procaci (DPO) e Juarez Borges (CEO). Os capítulos do livro abordam desde a regulamentação da inteligência artificial até a construção de uma cultura organizacional voltada para a segurança digital. O tema central do encontro era um dos desafios mais críticos da atualidade: o crescimento acelerado dos ataques cibernéticos, a falta de letramento sobre o tema na sociedade e a carência de investimentos robustos para o desenvolvimento de soluções tecnológicas eficazes.

Além desses livros e eventos, a REDE Líderes também estabeleceu uma parceria com o Instituto Mauá de Tecnologia, instituição focada na formação de engenheiros, designers, administradores e profissionais da área de tecnologia, como parte da comunidade. Na universidade, os membros se reúnem mensalmente para discutir desafios concretos e acelerar a adoção de novas tecnologias, produtos e serviços, especialmente em áreas como finanças, recursos humanos, experiência do cliente, jurídico e cibersegurança.

Iniciativas como essas não apenas promovem a disseminação do conhecimento, mas também impulsionam carreiras, aceleram a inovação e fortalecem a construção de redes de apoio para enfrentar os desafios do futuro. Não é à toa que essas comunidades estão crescendo.