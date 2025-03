Jovem fica ferido em acidente envolvendo moto e carro no centro de Redentora

Um acidente de trânsito foi registrado no início da noite desta terça-feira, 11 de março no centro de Redentora, em diagonal a Praça Arnaldo Roewer.

A colisão envolveu uma motocicleta Honda e um veículo Fiesta. Segundo as informações, o motociclista subia pela rua Major Feliciano, vindo da direção do bairro Maximino Rossoni e ao tentar acessar a Avenida Constante Luiz Gemelli, colidiu na lateral do veículo que descia a avenida.

Com o impacto, o condutor da motocicleta foi jogado ao chão. Ele ficou ferido e foi conduzido até a Unidade Básica de Saúde do município e após foi encaminhado ao Hospital Santo Antônio de Tenente Portela. Não foi informado seu estado de saúde. No veículo não teve feridos, apenas danos materiais. A motocicleta teve várias avarias.

A Brigada Militar atendeu a ocorrência. A motocicleta foi removida do local pelo guincho credenciado.