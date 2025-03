Marketing digital evolui e exige novas estratégias

De acordo com dados do Digital Brazil 2024, divulgados pelo site E-commerce Brasil, mais de 187 milhões de brasileiros utilizam a internet, o que representa 86% da população. O relatório também apontou a existência de 210,3 milhões de conexões móveis e indicou que 96,9% da população possui algum tipo de celular. Além disso, plataformas sociais como Instagram (91,2%) e Facebook (83,3%) dominam o cenário digital.

Esses números refletem o aumento dos investimentos em publicidade digital. Segundo dados noticiados no site Meio & Mensagem, a projeção para 2024 indica um crescimento de 16% nos gastos com anúncios digitais no Brasil em relação a 2023.

Rodrigo Bindes, sócio da Ultralize, explica que o marketing digital começou a ganhar atenção dos empresários no Brasil por volta de 2012. Ainda de acordo com ele, a segunda onda desse movimento ocorreu durante a pandemia, em 2020, quando negócios tradicionais perceberam a necessidade de investir no digital.

O profissional ressalta que esse mercado cresce e se transforma rapidamente. “Vemos uma demanda cada vez maior de negócios tradicionais que buscam presença no digital. Por isso, acreditamos que a maneira mais rápida e eficiente de gerar receita com marketing digital é prestando esse serviço para empresas tradicionais”, afirma.

Segundo o empresário, muitas agências de marketing tradicionais enfrentam forte concorrência devido à crescente guerra de preços no setor. Com a popularização do acesso a cursos online e ferramentas digitais, novos profissionais estão entrando no mercado e disputando os mesmos clientes que empresas com maior estrutura.

“Esse cenário intensificou a competitividade, tornando o mercado mais desafiador. Diante disso, uma das estratégias mais eficazes para se diferenciar e manter a relevância é a especialização em nichos específicos”, enfatiza.

Para Rodrigo, uma das principais tendências futuras que podem impactar a atuação das agências de marketing digital é o marketing ultranichado. “Hoje, dentro da empresa, temos uma agência extremamente bem-sucedida que atende exclusivamente restaurantes”, exemplifica.

