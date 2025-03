Treinamento focado nas lideranças de CSC inicia em março

O High Potential Program - Shared Services 2025, treinamento focado na formação de lideranças em Serviços Compartilhados, iniciará suas aulas no dia 25 de março. A aula inaugural contará com a presença de Moises Santiago, diretor de operações e recursos humanos na empresa EQP, e Sérgio Morseli, que atuou como Head de CSC na Dexco, dois expoentes do mercado. Eles compartilharão suas jornadas de carreira e os desafios que os futuros líderes do mercado de Serviços Compartilhados enfrentarão.

Criado pelo IEG em 2021, o programa abrange temáticas como: modelo de CSC, gestão de processos, gestão de gente, experiência do cliente, inovação contínua, inteligência de dados e outros, ministrados por especialistas com vasta experiência no mercado.

O programa visa acelerar o desenvolvimento de talentos dos Centros de Serviços brasileiros e, na edição deste ano, já estão confirmadas mais de 30 empresas.

A primeira turma já está completa, e, até o momento, mais de 80 executivos de CSC estão confirmados no programa. Entre os participantes estão coordenadores, supervisores e líderes de equipe dos principais CSCs do país, que terão acesso a todo o programa de desenvolvimento de lideranças composto por conteúdos on-line, gravados e ao vivo, que poderão ampliar seus conhecimentos sobre esse mercado.

Além disso, o High Potential Program fornece aos alunos oportunidades de estabelecer conexões com líderes e profissionais do mercado de Serviços Compartilhados.

Serão ao todo dez módulos de formação, mais de 60 horas de conteúdo gravado e mais de 70 de horas de conteúdo ao vivo, além de mentorias com executivos do mercado para elaboração de projetos de conclusão focados nos atuais desafios dos CSCs participantes.

O programa também contará com seis webinars exclusivos, que apresentarão cases de Centros de Serviços Compartilhados no setor.

“Já estamos indo para a 5ª edição do High Potential Program e tem sido incrível ver o impacto que estamos gerando na capacitação e no desenvolvimento da nova geração de líderes de CSC. O sucesso do programa reflete não só na adesão crescente, mas também na troca de experiências entre os participantes. Este ano, já contamos com mais de 80 alunos de aproximadamente 30 empresas confirmados, buscando garantir muitas oportunidades de networking e aprendizado prático. Seguimos com a missão de trazer os melhores cases do mercado de CSC brasileiro e dinâmicas interativas nas aulas ao vivo, mantendo a qualidade e inovação que fazem do programa uma referência”, destaca Tais Nascimento, responsável pela Escola de Negócios e Sócia do IEG.

O IEG é uma empresa que elabora soluções de ensino, pesquisa e consultoria em gestão para organizações, com treinamentos customizados desenvolvidos para capacitar profissionais de diversas empresas em competências comportamentais, técnicas e ferramentas.