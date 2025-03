VTEX DAY 2025 anuncia primeiros nomes desta edição

O evento de digital commerce VTEX DAY 2025, que acontece nos dias 2 e 3 de junho, em São Paulo, acaba de dar início à venda de ingressos. Para obter mais detalhes e garantir ingressos, basta entrar no site oficial para ter acesso a mais de 120 horas de palestras, painéis, cases, tendências e nomes globais de tecnologia, business, cultura e marketing.

Entre os confirmados está Shane Parrish, um dos palestrantes-chave desta edição, fundador da Fernan Street, plataforma criada para amplificar o pensamento crítico e estratégias de tomada de decisão, autor de livros como Os Grandes Modelos Mentais e Pensamento Eficaz, que abordam a importância de uma gestão eficiente no dia a dia e em cenários de incerteza.

Além disso, Cristina Junqueira, cofundadora e Chief Growth Officer do Nubank, foi convidada para criar uma dinâmica com Parrish, de quem é fã declarada - a executiva comandará uma conversa com Parrish ao vivo no evento para motivar que ele compartilhe com a audiência seu espírito empreendedor e seus aprendizados.

"O mercado no qual atuamos precisa de líderes capazes de guiar o futuro, altamente resilientes e abertos a testar novas tecnologias e maneiras diferentes de operar. Tanto o Parrish quanto a Cristina trarão essa provocação para o público do VTEX DAY 2025", destacou Rafaela Rezende, general manager da VTEX no Brasil.

VTEX DAY 2025

Ao longo de sua história, o VTEX DAY proporciona espaços de troca para líderes, executivos e empreendedores que buscam conhecer tendências, explorar grandes temas e se conectar com marcas e varejistas reconhecidos mundialmente. Em 2024, mais de 22 mil participantes tiveram a oportunidade de ampliar seus conhecimentos e conhecer produtos e serviços inovadores de cerca de 260 expositores.

Entre as novidades do VTEX DAY 2025, além de mais ativações e conteúdos interativos que devem engajar o público participante, está um palco comandado por mulheres líderes e empresárias, o "Led by Her", onde serão apresentados cases de sucesso de grandes varejistas e da indústria de bens de consumo ao redor do mundo. "A cada ano, nos desafiamos a evoluir em conteúdo, inovações, dinamismo para, assim, melhor impulsionar e guiar o mercado qualificando o nível da conversa", comentou Rafaela.

Nomes como Barack Obama, Lewis Hamilton, Gisele Bündchen Malala e Neil Patel já subiram ao palco do evento para compartilhar suas histórias, conquistas e ensinamentos. A VTEX já começou a divulgar os nomes que farão parte do grupo de speakers no site oficial do evento. "Estamos muito animados com o line-up deste ano. Nossa missão é guiar o digital commerce do mundo, conectando o ecossistema para moldar o futuro do mercado e antecipar tendências", concluiu a general manager.