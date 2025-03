Marketing estratégico impulsiona expansão da fibra óptica no Brasil

A chegada da fibra óptica a cidades de médio e pequeno porte no Brasil melhora o acesso à internet e atende à crescente demanda de empresas e residências. Com alta velocidade e maior estabilidade, essa tecnologia tem sido cada vez mais adotada em diversas regiões.

Nos últimos anos, a fibra óptica tornou-se predominante na banda larga fixa do Brasil. Segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), divulgados pelo portal Primeira Hora, o país ultrapassou a marca de 40 milhões de acessos por fibra óptica em 2024, representando 77,4% das conexões fixas ativas. O crescimento anual foi de 15,6%, com 5,6 milhões de novos acessos no período.

No setor das grandes operadoras, a Vivo lidera com 6,8 milhões de assinantes, seguida pela V.tal, que assumiu a base da Oi Fibra e contabiliza 4,2 milhões de clientes. A Claro também se destaca, com 1,75 milhão de conexões. Já entre as Prestadoras de Pequeno Porte (PPPs), empresas como Giga+ Fibra, Brisanet, Vero e Desktop registram bases de assinantes entre 1,1 e 1,6 milhão.

A expansão da fibra óptica exige planejamento estratégico e conhecimento de mercado. Além da infraestrutura técnica, a aplicação de estratégias de marketing tem um papel central nesse crescimento, auxiliando na adesão da população e no posicionamento das operadoras.

Jéssica Villegas Oliveira, especialista em marketing, explica que a aceitação da tecnologia pode variar conforme a região, exigindo abordagens diferenciadas: "Cada cidade tem características próprias. Enquanto algumas comunidades aderem rapidamente à fibra óptica, outras exigem estratégias mais específicas para superar desafios culturais e competitivos. O marketing, por exemplo, desempenha um papel essencial ao criar campanhas eficazes, comunicar os benefícios da tecnologia e facilitar a adesão da população. Nosso objetivo é garantir que a conectividade chegue ao maior número de pessoas possível".

A atuação de profissionais especializados permite que operadoras identifiquem as particularidades de cada mercado, adaptem suas estratégias e ampliem o impacto da tecnologia. Estudos de mercado, campanhas informativas e parcerias locais são algumas das ferramentas utilizadas para impulsionar essa transformação digital.

Jéssica Villegas destaca que o marketing contribui diretamente para a implementação de novos projetos: "Mapear o comportamento do consumidor e entender as necessidades locais são fatores decisivos para a expansão da fibra óptica. Estratégias bem estruturadas possibilitam uma comunicação mais eficaz e facilitam a aceitação da tecnologia, impactando diretamente no sucesso dos projetos".

A adoção da fibra óptica tem crescido significativamente, possibilitando avanços na conectividade de empresas e residências, impulsionada pelo aumento da demanda por internet de alta velocidade e por investimentos na infraestrutura do setor. O Guia Medianeira, destaca que, de acordo com um relatório da Telebrasil, essa tecnologia já atende mais de 90% dos municípios brasileiros e desempenha um papel essencial na inclusão digital, permitindo que mais pessoas e empresas tenham acesso à rede com qualidade.

A evolução da banda larga no Brasil reforça a necessidade de um trabalho integrado entre tecnologia e marketing. Com estratégias adequadas, é possível acelerar a adesão da população à fibra óptica e garantir que essa inovação transforme a realidade digital do país.