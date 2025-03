Influenciadora do “Jogo do Tigrinho” é presa em Frederico Westphalen após descumprir decisão judicial

Uma influenciadora digital de 21 anos, investigada por promover jogos de azar nas redes sociais e aplicar golpes, foi presa preventivamente na noite da última sexta-feira (7) em Frederico Westphalen, no Norte do Rio Grande do Sul. A detenção ocorreu após a suspeita descumprir uma medida cautelar da Justiça, que a proibia de utilizar redes sociais.

De acordo com a Polícia Civil, a jovem fazia parte de um esquema relacionado ao "Jogo do Tigrinho", atividade considerada ilegal no Brasil. As investigações apontam que ela lucrava mais de R$ 60 mil por mês com a divulgação e captação de novos jogadores. Além disso, já havia sido alvo de apreensões de bens, incluindo automóveis e celulares, além do bloqueio de suas contas bancárias.

O descumprimento da ordem judicial ocorreu quando a influenciadora publicou fotos em um bar da cidade. Ao tomar conhecimento das postagens, a Polícia Civil localizou o estabelecimento e efetuou a prisão em flagrante.

Após os procedimentos na delegacia, a jovem foi encaminhada ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça. As investigações seguem para identificar outras possíveis vítimas do esquema e eventuais cúmplices da influenciadora.