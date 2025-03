Polícia afirma que mulher fez compras com cartão de companheiro morto enquanto corpo estava no freezer, no RS

A Polícia Civil ouviu a mulher suspeita de esquartejar, carbonizar e esconder o corpo do marido dentro de um freezer em Balneário Quintão, distrito de Palmares do Sul, no Litoral Norte do RS. Ana Alice da Rocha, 47 anos, foi presa no último sábado (8). A policia, porém, afirma que rastreou os passos da suspeita e desconfia da versão.

Na quinta-feira (6), a Justiça decretou prisão temporária da mulher.

Durante o depoimento, ela negou qualquer envolvimento no crime. O g1 entrou em contato com a defesa de Ana Alice que afirma que “nos próximos dias, novos documentos e elementos probatórios serão anexados ao inquérito, trazendo mais esclarecimentos sobre os fatos”. Confira nota completa abaixo.

Segundo a Polícia Civil, no domingo (2), enquanto o corpo esquartejado e carbonizado estava na casa, Ana Alice fez compras em um supermercado usando o cartão do companheiro.

Em depoimento, o delegado Antônio Carlos Ractz afirma que ela teria dito que tomou remédios fortes na quinta-feira (27), último dia em que Milton foi visto com vida, e teria ficado até domingo (2) com sonolência, sem saber o que ocorria na casa.

De acordo com o delegado, quando questionada por vizinhos sobre excesso de fumaça saindo da casa ainda no sábado (1), a suspeita teria respondido em mensagens que estava queimando isopor.

O delegado ainda conta que a suspeita teria pedido uma pá emprestada a vizinhos. Ela justificou à polícia que pretendia plantar uma flor. Em relação ao buraco encontrado no pátio, que a polícia acredita que estava sendo aberto para enterrar o corpo, ela afirmou tê-lo feito para encontrar terra preta para usar no plantio.

O enteado da vítima e filho da suspeita foi preso em flagrante em Gramado, na Serra do RS, na terça-feira (4). Ele teria confessado o crime durante o interrogatório, sob a alegação de que a mãe sofria violência doméstica. O homem, de 23 anos, não teve a identidade revelada

“O filho dela, cuja prisão preventiva foi decretada, já se encontra recolhido no sistema prisional”, diz o delegado Antônio Carlos Ractz Jr.

A vítima foi identificada como Milton Prestes da Silva, de 55 anos.

Familiares contaram à Brigada Militar e à Polícia Civil que, na última terça-feira, ela agiu de forma estranha quando foi questionada por eles a respeito do paradeiro do marido, que estava desaparecido desde a quinta-feira (27).

“Segundo relatos, ela demonstrou nervosismo e deixou o local a bordo de um veículo Gol branco, sem rumo definido. Posteriormente, os familiares adentraram a residência e encontraram o corpo, carbonizado, no interior de um freezer”, diz o informe da BM sobre a ocorrência.

O carro que a mulher de Milton teria usado foi encontrado abandonado horas depois. No porta-malas do veículo, havia um serrote, restos de carvão e uma corda, segundo a Brigada Militar.

Nota da defesa de Ana Alice da Rocha

Nota Oficial

“A defesa de Ana Alice da Rocha reconhece a gravidade e a brutalidade do caso, que chocou a comunidade. No entanto, reforçamos que ela não possui qualquer participação no homicídio em apuração. Desde o início, Ana Alice tem colaborado com as autoridades, prestando esclarecimentos e se colocando à disposição para contribuir com a investigação.

Nos próximos dias, novos documentos e elementos probatórios serão anexados ao inquérito, trazendo mais esclarecimentos sobre os fatos e reforçando sua posição. Confiamos que, ao longo da investigação, a verdade será devidamente esclarecida.

Wesley Altneter

Advogado”