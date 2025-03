Menino morre após ser atingido por tiro de espingarda em Fortaleza dos Valos

Segundo informações, o menino foi encontrado sem vida no quarto de sua residência, vítima de um disparo de espingarda. O incidente ocorreu momentos depois de ele chegar sozinho em casa, no retorno de um culto religioso que a família estava.

A Brigada Militar foi acionada para atender a ocorrência e isolou a área até a chegada da Polícia Civil e da equipe de perícia, que se deslocou de outra região para realizar os procedimentos necessários. “Houve um disparo de arma de fogo com óbito. A Polícia Civil esteve no local acompanhando os trabalhos e acionando a perícia. Ainda não há como precisar o que aconteceu”, informou um policial civil envolvido na investigação. Até o momento, a hipótese de acidente não foi descartada, mas também não se pode afirmar se foi um ato intencional.

A notícia da morte do jovem, identificado como Mateus Drehmer Krug, gerou forte repercussão nas redes sociais, onde amigos e familiares expressaram sua dor e prestaram homenagens. “Que Deus conforte o coração de vocês”, escreveu uma amiga da família. Mateus era conhecido por seu carisma, amor pelo futebol e dedicação como goleiro no Greminho Fortaleza, além de ser lembrado por seu sorriso cativante.

Enquanto as investigações seguem para esclarecer as circunstâncias do disparo, o município se despede de Mateus com tristeza, mas também com lembranças afetuosas de um menino querido por todos.