Uma pessoa morre e duas ficam feridas após colisão frontal na BR 468 em Campo Novo

O acidente de trânsito registrado na noite do sábado (8/3), na BR 468 em Campo Novo, envolveu um GM Corsa emplacado em Horizontina/RS e um Hyundai HB20 com placas de Passo Fundo/RS.

A vítima fatal, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), conduzia o Corsa. Vagner Lima Ribeiro, de 44 anos e natural de Horizontina, morreu no local. A passageira do automóvel sofreu ferimentos e foi encaminhada para atendimento hospitalar.

No HB20 viajava um casal. O motorista saiu ileso, enquanto a mulher teve algumas lesões. Depois de ser atendida pelo Corpo de Bombeiros, ela foi levada ao Hospital de Caridade de Três Passos.

A PRF informou ainda que a colisão frontal foi provocada pelo Corsa, que invadiu a pista contrária. O HB20 trafegava no sentido Três Passos - Campo Novo.

